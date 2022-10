KP-Parteitag: Corona überschattet Xis „Krönung“

Kurz vor dem KP-Parteitag steigt die Zahl der Covid-Fälle wieder an. Zugleich werden die „Null Covid“-Maßnahmen immer absurder und stellen die Geduld vieler Chinesen auf die Probe.

Selbst George Orwell hätte sich das nicht ausdenken können: Als die Lokalregierung von Ürümqi am Wochenende zur Pressekonferenz rief, präsentierte man stolz einen Ratschlag an die Abertausenden Touristen, die während der jüngsten Ferien unverhofft in der abgeriegelten Provinzhauptstadt von Xinjiang gestrandet sind. Da die Gäste aufgrund des Corona-Lockdowns vorerst ohnehin nicht in ihre Heimat zurückkönnen, sollen sie doch am besten in Xinjiang nach Arbeit suchen. Die gesamte Region ist derzeit schließlich vollkommen isoliert, sämtliche Zugverbindungen sind gekappt.

Was von den Propagandamedien als wirtschaftlich smarte Maßnahme publiziert wurde, ließ selbst die Kragen stoisch erprobter Chinesen platzen: „Die Wahrheit ist, dass wir unser Hotelzimmer, das wir weiterhin selbst bezahlen müssen, nicht einmal verlassen dürfen“, beschwert sich ein User auf der Onlineplattform Weibo. Ein anderer meint: „Wer zum Teufel hat sich diesen Plan ausgedacht?“