Marie Gamillscheg: Wie aus einem Roman Theater wird

(c) Jens Oellermann

Interessiert an Realität, die sich wie Fiktion anfühlt: Marie Gamillscheg.

Die Grazer Jungautorin Marie Gamillscheg hat ihr gefeiertes Debüt „Alles was glänzt“ für das Kosmos-Theater in Wien bearbeitet. Im E-Mail-Dialog erzählt sie von ihrer Arbeit am Text.

Die Presse: Ihr Debütroman ist 2018 erschienen. Da waren Sie 26. Nun haben Sie ein Drama daraus gemacht. Wie fühlte sich die Wiederbegegnung an?

Marie Gamillscheg:

Es ist eine merkwürdige Sache, wie sehr ein Roman zwischen Buchdeckeln behauptet, er sei fertig, vollendet, es gebe ihm nichts mehr hinzuzufügen. Als ich die Anfrage bekam, aus „Alles was glänzt“ einen Theatertext zu machen, konnte ich ihn noch einmal in Bewegung bringen, die Schichten verschieben. Noch einmal neu auf den eigenen Text zu schauen und ihn zu bearbeiten, war eine besondere Aufgabe. Außerdem fand ich es spannend, den Text aus der Hand zu geben – zu erfahren, was das mit mir als Autorin, und noch viel mehr mit dem Text macht.