Irans Regime treibt Atompläne voran

Laut IAEA hat Teheran neue Zentrifugen zur Urananreicherung in Betrieb genommen. Nun protestieren auch Ölarbeiter gegen das Regime.

Die iranische Führung schickt ihre Milizen auf die Straße, um den wachsenden Widerstand zu unterdrücken. Doch die Menschen, die überall im Land demonstrieren, lassen sich nicht einschüchtern. Zugleich treibt das Regime sein Programm zur Urananreicherung voran. Das meldet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf einen Bericht der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA). Drei kürzlich in der unterirdischen Anlage in Natanz installierte Kaskaden mit Zentrifugen des Typs IR-6 seien nun in Betrieb genommen worden. Derzeit wird mit dem Iran über eine Neuauflage des Atomabkommens verhandelt. Zugleich planen aber die USA und die EU neue Sanktionen wegen des brutalen Vorgehens gegen die Demonstranten.