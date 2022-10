Ein neuer EU-Krisenfonds nimmt Gestalt an

Die Europäische Kommission arbeitet an einem Modell, wie Europas Unternehmen aus einer Hand und nach gleichen Regeln geholfen werden soll.

Die Staats- und Regierungschefs der EU werden auf ihrem Europäischen Ratstreffen nächste Woche ein Thema verhandeln, das bis vor Kurzem noch in zahlreichen Hauptstädten als unrealistisch weggewedelt wurde: ein gemeinsames EU-Instrument, um die akute Kosteneskalation der Gas- und Strompreise zumindest teilweise zu dämpfen. Die EU-Kommission arbeitet an so einem Vorschlag, der den Mitgliedstaaten zum Gipfeltreffen kommende Woche vorliegen soll, hieß es aus der Kommission auf Anfrage der „Presse“.

In der Kommission gibt es zwei mächtige Befürworter eines solchen gemeinsamen EU-Fonds, um die Kosten für Energiepreissubventionen unionsweit einheitlich zu tragen. „Um zu verhindern, dass die unterschiedlichen Spielräume, die die Staaten in ihren Haushalten haben, zu Verwerfungen führen, müssen wir über gemeinsame Instrumente nachdenken“, hatten die Kommissare Thierry Breton (Binnenmarkt, Industrie, Verteidigung) und Paolo Gentiloni (Wirtschaft) in einem Gastkommentar in mehreren europäischen Zeitungen, darunter „Die Presse“, vorige Woche gefordert.