Bitcoin vs. Ethereum: Der Glaubenskrieg in der Kryptowelt

Die Kryptowährung Ethereum hat im September von „Proof of Work“ auf „Proof of Stake"-Konsensverfahren umgestellt. Damit agiert es jetzt weitaus energiesparender. Der Umstellung sind große Hoffnungen vorausgegangen: Dass der Kurs steigen und sich Ethereum von der Kryptowährung Bitcoin entkoppeln könnte. Was davon eingetreten ist und warum die Umstellung die Kluft zwischen Bitcoin- und Ethereum-Fans vergrößert hat, erklärt Beate Lammer in dieser Folge.

Gast: Beate Lammer

Host: Eva Winroither

Schnitt: Audiofunnel/Georg Gfrerer

Credits: CoinMarketCap, The Blockchain Guy