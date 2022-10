Khloé Kardashian lässt Tumor aus Gesicht entfernen

(c) 2022 Getty Images

Khloé Kardashian Anfang Oktober bei der Balenciaga-Fashionshow in Paris.

Der US-Realitystar hatte bereits in der Kindheit ein Melanom. Nun musste Kardashian ein Melanom auf ihrer Wange entfernen lassen. Ihre Fans rief sie zur regelmäßigen Kontrolle auf.

US-Realitystar Khloé Kardashian hat sich nach eigenen Worten einen Tumor aus dem Gesicht entfernen lassen. „Ich bin so dankbar, dass wir das früh erkannt haben. Ich hatte Glück, und alles, was ich habe, ist eine Narbe, mit der ich eine Geschichte erzählen kann“, schrieb die 38-Jährige in einer Story auf Instagram. Sie reagierte damit eigenen Angaben zufolge auf Fotos von ihr mit einem Verband im Gesicht.

Eine von ihr selbst zusammengestellte Collage zeigte Kardashian auf verschiedensten Fotos, die Gemeinsamkeit aller Bilder war, dass sie dabei ein Pflaster im Gesicht trage. Sie habe zuerst gedacht, es handele sich um einen Pickel, berichtete Kardashian weiter. Später stellte sich heraus, dass es sich um ein Melanom handelte, das sofort entfernt werden musste.

Aufruf zur Vorsorge

Auch schrieb sie, dass sie als Teenager schon mal ein Melanom auf dem Rücken hatte. Sie rief ihre Fans dazu auf, sich regelmäßig untersuchen zu lassen. Außerdem hoffe sie, ihre Fans würden bemerken, wie fabelhaft sie die Pflaster zur Geltung bringe. Neben ihren Ärzten sprach Kardashian auch ihrer Visagistin Dank aus - sie sei es, die die Pflaster außerordentlich gut verstecke.

