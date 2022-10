Finsternis als Highlight: Wandern durch die Klamm

Die Steinwandklamm im Bezirk Baden lässt auch in trockenem Zustand ahnen, mit welcher Energie sie vom Wasser geschaffen wurde.

Furthfahren ist kein Schreibfehler, sondern eine Empfehlung. Fahren Sie fort nach Furth, und zwar nach dem an der Triesting (Bezirk Baden); dort können Sie eine wunderbare Herbstwanderung unternehmen.

Grafik: "Die Presse"/Gregor Käfer

Wir gehen bei der Jausenstation Reischer los und entscheiden uns für die längere von zwei Rundwanderungen. Statt nur durch die Steinwandklamm zu steigen, wollen wir uns auch die weiter südlich gelegenen Myrafälle anschauen. Vier Stunden dauere das, sagt die Frau an der Kassa (das Kombiticket macht sieben plus zwei Euro). Aber so lang brauchen Familien, sie selbst sei die Runde mit Hund schon in 2,5 Stunden gegangen.

Geboten wird ein feiner gesicherter Pfad mit hölzernen Stiegen und Brücken, der 150 Meter empor durch die tief eingeschnittene Klamm führt. Wasser, das hier vor allem zur Zeit der Schneeschmelze üppig herabstürzt, rinnt dieser Tage nur äußerst spärlich durch die Karstformationen. Ein – nicht wörtlich zu verstehendes – Highlight ist ein finsterer Schlund im Gestein, bei dem man erst beim Vortasten sicher wird, dass er oben wieder ins helle Freie führt. Er heißt „Türkenloch", der Legende nach sollen sich hier Einheimische während der Türkenbelagerung 1683 versteckt haben, bis aufsteigender Rauch ihrer Feuerstelle sie verraten haben soll.

"Türkenloch": Hier wird es wieder hell Benedikt Kommenda

Ganz oben geht es, der blauen Markierung nach, recht eben zum Gasthaus Jagasitz, wo sich ein herrlicher Blick auf den Schneeberg öffnet. Beim steilen Abstieg zum talseitigen Zugang zu den Myrafällen (auch Mirafälle geschrieben, immer so gesprochen) ist ein sicherer Tritt mit griffigen Schuhsohlen besonders gefragt.

Hierher kommt genug Wasser vom Unterberg, um in größeren und kleineren Kaskaden talwärts zu rauschen. Oben im Stauweiher herrscht allerdings auch eher Ebbe. Zurück Richtung Start folgen wir weiter bergauf der gelben Markierung wieder zum Jagasitz und von dort auf einer Forststraße hinunter zur Jausenstation. 2:43 Stunden, sagt die Uhr. Ein paarmal stehen bleiben, einfach um zu schauen und zu genießen, wird man ja dürfen.

E-Mails an: benedikt.kommenda@diepresse.com