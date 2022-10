Studie: Digitale und grüne Transformation spaltet EU

Die bisher nachhinkenden Regionen der Gemeinschaft werden druch die Umstellung auf eine klimafreundliche, digitale Wirtschaft noch mehr den Anschluss verlieren, Österreich dürfte insgesamt profitieren.

Die Kluft in der EU zwischen armen und reichen Regionen droht durch die Anpassungen für den Klimaschutz und die Digitalisierung noch größer zu werden. „Regionen im Süden von Italien, Spanien und Portugal, die bereits in den vergangenen Jahren wirtschaftlich stagnierten, werden durch die doppelte Transformation in ihren Zukunftsaussichten weiter eingeschränkt. Ähnliches gilt für osteuropäische Regionen wie Bulgarien, Polen, Rumänien.“ Das ist das Resümee einer Studie der Bertelsmann-Stiftung, die am Mittwoch veröffentlicht wurde. Sie hat über Indikatoren wie den CO2-Ausstoß von Produktionsstätten, energetische Zustände von Häusern oder den jeweiligen Zugang zu schnellem Internet alle Regionen der EU untersucht und Wachstumspotenziale errechnet.