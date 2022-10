Belvedere: Luisa Ziaja wird die neue Chefkuratorin

Luisa Ziaja wurde 1976 in Opole (Polen) geboren und ist in Altena/Westfalen (Deutschland) aufgewachsen.

Seit 1995 lebt sie in Wien, wo sie ein Magisterstudium in Kunstgeschichte an der Universität Wien absolvierte, an verschiedenen Hochschulen unterrichtete und seit 2006 Co-Direktorin des postgradualen Masterlehrgangs für Ausstellungstheorie und -praxis /ecm - educating/curating/managing an der Universität für angewandte Kunst Wien ist.

Am Belvedere verantwortete sie laut Angaben des Hauses zahlreiche Ausstellungen, zuletzt "Avantgarde und Gegenwart. Die Sammlung Belvedere von Lassnig bis Knebl" (2021), "Maja Vukoje. Auf Kante" (2020) und "Über das Neue. Junge Szenen in Wien" (2019, gem. mit Severin Dünser).