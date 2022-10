Die neue Normalität wird langsam alt

Magnus Brunners Budgetrede barg wohltuende Passagen. Bloß stehen sie mitunter im Widerspruch zu einer Politik, der die Relationen abhandengekommen sind.

Warum nicht einmal mit dem Positiven beginnen: Für all jene, die in den vergangenen Monaten zwischen zusätzlichen Familienbeihilfen und Familienboni, Abgabenbefreiungen hier, doppelten Preisbremsen dort, nach Pauschalerhöhungen, Energiegutscheinen oder Beihilfshunderten bis hinauf zum Milliardär den Überblick verloren haben und Skepsis ob dieser beispiellosen Geldverteilaktionen hegen, hatte der Finanzminister in seiner Budgetrede einige wohltuende Botschaften parat. Nein, das Geld sei nicht abgeschafft, sagte Magnus Brunner. Und: „Wir müssen anfangen, unser Steuergeld wieder mehr schätzen.“

Gar mehr noch: Im ersten Budget des im Vorjahr vom blassen Staatssekretär zum Megakrisenfinanzminister aufgestiegenen Vorarlbergers finden sich allerhand Maßnahmen, die manch „Leuchtturm“ genanntes Flickwerk vergangener Kanzlerschaften locker in den Schatten stellen, von der Abschaffung der kalten Progression bis zur Öko-Transformation.