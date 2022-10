Warm ums Herz? Männer in heißen Berufen

Drucken

Hauptbild • Glasmacher Robert Comploj verbringt seinen Arbeitstag zwischen sechs Öfen. Einer davon brennt ständig, auf 1100 Grad. • Christine Pichler

Im kommenden Winter werden wohl viele diese Männer um ihre Berufe beneiden, die nämlich eines gemeinsam haben: Hitze ist ein wesentlicher Teil ihres Arbeitsalltags. Poträts aus einem Männerheft.

Die Energiekrise trifft Bäcker Helmut Gragger nicht – zumindest nicht unmittelbar. „Wir sind die Einzigen, die alles im Holzofen backen.“ Mitten in der Stadt, in der Spiegelgasse 23, darf er zweimal am Tag seinen Ofen, ein Unikat, anfeuern. Die Wärme wird gespeichert, unter 240 Grad hat es innen nie. „Wir haben strenge Auflagen“, sagt Gragger. Die muss auch das Personal beherrschen, aber Fluktuation gibt es bei ihm eh kaum. „Ich habe da meine Werte. Mir ist es wichtig, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gut auszubilden.“