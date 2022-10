Lueger-Denkmal: Die Erinnerung als bunte Konstruktion

Heftige Kritik musste das Künstlerduo Six Petritsch einstecken für seine wilde Holzkonstruktion, die das Lueger-Denkmal am Stubentor bis zur Ringstraße auskragen lässt. Wir finden: Es ist gut! Auch das Temporäre sollte bleiben.

Es gibt nichts auf der Welt, was so unsichtbar wäre wie Denkmäler“, schrieb Robert Musil 1927 in seinem Essay „Denkmale“. Sie wären „gegen Aufmerksamkeit imprägniert“. Davon kann das ein Jahr zuvor errichtete Lueger-Denkmal am Wiener Stubentor nur träumen. Seit gestern, Mittwoch, kann niemand mehr achtlos an ihm vorbeiflanieren, ohne es zu bemerken. Wohl aber, ohne es sofort zu erkennen – als das Problem, das es darstellt.

Dafür muss man dem fast 40 Meter langen rohen Holzgerüst, das so dynamisch in Richtung Ringstraße zieht, das so scheinbar unbeschwert bunte Formen auf sich trägt, erst an seinen Ursprung, zu seinen Wurzeln folgen. Zu drei schweren Betonriegeln, die brutal am Fuß der Treppen des „Schandmals“ hingeklotzt wurden. Auf ihnen steht – demnächst nicht mehr in Weiß, sondern besser lesbar –, was hier spielerisch wuchert und prangt wie ein Setzkasten sinnleerer Erinnerungen. Es sind Luegers Spuren, unbemerkt in unserem Alltag getarnt. Die aus knallfärbigem Holz geschnittenen Umrisse zeichnen eins zu eins 15 weitere Lueger-Gedenkorte in Wien nach, vom futuristisch wirkenden Leuchtobelisken zwischen oberer und unterer Mariahilfer Straße bis zur im Onlineauftritt immer noch „Lueger Kirche“ genannten Kirche am Zentralfriedhof. Nur vier der Gedenkstätten sind kommentiert.