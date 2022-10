Rennsport ohne Zeitdruck

Der neue Flyback-Chronograf „911 GT3 RS“ aus dem Hause Porsche Design spiegelt auf seinem Zifferblatt die Atmosphäre des Rennsports wider. Exklusiv, sehr exklusiv.

Technik, Präzision und Speed, vor allem Speed. Auch wenn es einer Uhr nicht möglich ist, die Gesetze der Zeit zu überho- len, scheint der neue Chronograf „911 GT3 RS“ aus dem Hause Porsche Design genau mit diesem Gedanken zu spielen. Wenn das Ziel von Porsche Design lauatete, einen Zeitmesser zu entwerfen, der wie ein Rennwagen aussieht, dann kann dieser Wurf guten Gewissens als Punktlandung bezeichnet werden. Man muss auch nicht zweimal auf diese Uhr schauen, um die Atmosphäre einer ganzen Rennstrecke im Design der Stücke wiederzufinden. ­

Sagen wir es so: Klassisch konservativ sieht anders aus.

Die Uhrmachermeister der ­Porsche Design Timepieces Manufaktur im schweizerischen Solothurn fertigen jedes Stück in Handarbeit und zeigen, dass Schnelligkeit nicht das einzige Kriterium für High-Performance ist. Der Zeitmesser ist mit einer ganzen Reihe von Referenzen an Design-­Features und technische Details ihrer motorischen Verwandten auf vier Rädern versehen. So betonen die Chronografendrücker mit den Lasergravuren „Start/Stop“ und „Next Lap“ die Herkunft aus dem Rennsport. Das Gehäuse besteht aus Titan und ist in Schwarz sowie naturbelassen erhältlich.

Es zeigt sich glasperlgestrahlt, das Zifferblatt in Sichtcarbon unter dem Saphirglas bietet einen rennsportlichen Kontrast zu den weißen Stunden- und Minutenindizes. Für den Farbring um das Zifferblatt werden neun Farben angeboten, der Titanboden in der gewählten Gehäusefarbe lässt sich mit einem bis zu zwölf Zeichen langen Text individuell schmücken. Der Aufdruck „Born in Flacht“ ist eine Reminiszenz an das gleichnamige Motorsportzentrum. Apropos Rennen: Die Pulsometerskala auf der Lünette zeigt an, wie cool der Fahrer ist, bevor die Startampel auf Grün schaltet, das COSC-zertifizierte Werk 01.200 des tickenden Beifahrers verfügt über eine Flyback-Funktion zum ­Starten, Stoppen und Auf-null-Stellen. In einem Vorgang.

Der Wermutstropfen bei der Geschichte sei ganz bewusst zum Ende der Geschichte eingeschenkt: Lediglich Besitzer der ­gleichnamigen Autos, nennen wir sie lieber Hochleistungssportwagen, verfügen über das Privileg, in den Besitz einer solchen Uhr zu gelangen. Das Leben ist kein Ponyhof. Aber für gewisse Zeitgenossen eine Rennstrecke ­am Handgelenk.

Nur wer den Porsche „911 GT3 RS“ kauft, kann auch die Uhr erwerben. beigestellt

("Die Presse Schaufenster" vom 7.10.2022)