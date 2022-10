Wiener Polizisten werden während Festnahme Zeuge einer Alko-Fahrt

Eigentlich sollten die Beamten einen 64-Jährigen festnehmen, der Verwaltungsstrafen nicht bezahlt hatte. Ein lauter Krach machte sie auf den alkoholisierten Lenker aufmerksam.

Zur rechten Zeit am rechten Ort ist in der Nacht auf Mittwoch die Wiener Polizei gewesen: Ihr eigentlicher Auftrag war, einen 64-Jährigen in Favoriten festzunehmen, da dieser Verwaltungsstrafen in der Höhe von insgesamt rund 6000 Euro nicht bezahlt hatte. Während dieser Amtshandlung hörten sie einen lauten Krach. Die Beamten wurden Zeugen, wie ein alkoholisierter Pkw-Lenker mit stark überhöhter Geschwindigkeit mehrere geparkte Fahrzeuge auf der Laar-Berg-Straße beschädigte.

Die Beamten waren um 2.00 Uhr gerade dabei, den 64-Jährigen auf offener Straße vor dessen Wohnadresse festzunehmen. Er hatte sich bereits seit geraumer Zeit der Festnahme entzogen, indem er nie zu Hause anzutreffen war.

Der Alko-Lenker, ein 31-Jähriger, wurde vom weiteren Kräften des Stadtpolizeikommandos Favoriten angehalten. Sie stellten bei ihm eine Alkoholisierung von rund zwei Promille fest. Der Mann wurde auf freiem Fuß angezeigt. Der Führerschein wurde ihm an Ort und Stelle abgenommen.

(APA)