Ein Protesttransparent auf der Überführung der Sitong-Brücke in Peking am 13. Oktober 2022.

Nur wenige Tage vor dem 20. Parteikongress hat ein unbekannter Mann im Pekinger Stadtzentrum systemkritische Banner aufgehängt. Der größte öffentliche Protest seit Jahren zeigt die Risse hinter der Fassade.

Es ist der wohl größte öffentliche Protest in der chinesischen Hauptstadt seit der Jahrtausendwende: Nur wenige Tage vor dem 20. Parteikongress hat ein Bürger zwei riesige Banner auf der Brücke einer sechsspurigen Hauptverkehrsader aufgehängt. Anstatt der üblichen Staatspropaganda prangt darauf offene Systemkritik: „Wir wollen Essen, keine PCR-Tests. Wir wollen Reformen, keine Kulturrevolution. Wir wollen Freiheit, keinen Lockdown. Wir wollen Bürger sein und keine Sklaven“, heißt es auf einem der Plakate. Und gleich daneben steht in unmissverständlichen Worten: „Stürzt den Diktator und Dieb Xi Jinping“.

Am Nachmittag war an der Sitong-Brücke im nordwestlichen Bezirk Haidian von dem Protest nichts mehr zu sehen. Selbst eine erhöhte Polizeipräsenz war zunächst nicht erkennbar. Doch es dauert nur wenige Augenblicke, ehe sich zwei Polizisten mit roter Armbinde dem „Presse"-Reporter annähern – und prompt Reisepass und Pressekarte einkassieren. Es stellt sich heraus, dass es sich bei vielen der umliegenden „Passanten“ - darunter auch ein in Laufhosen und Sportschuhen gekleideter Jogger – tatsächlich um Sicherheitspolizisten in Zivil handelt. Nach einer 15-minütigen Sicherheitskontrolle löst sich die Situation ohne Eskalation auf. Gemessen an der Brenzligkeit des Themas ist sie für chinesische Verhältnisse überaus glimpflich ausgegangen.