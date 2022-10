Neues Festival am Sehnsuchtsort

(c) Carolina M. Frank (Carolina M. Frank)

Die Buchhändlerin Petra Hartlieb und Sopranistin Evelyn Schörkhuber bringen mit „KlangRede“ ein neues Festival in ihre alte Heimat Weyer.

Am Anfang steht eine Art Henne-Ei-Frage: Was war zuerst da? Der (musikalische) Klang, der Dichterinnen und Dichter inspiriert? Oder umgekehrt: Worte, die Komponistinnen und Komponisten erst zu ihren musikalischen Werken bringen?

Womöglich wird diese Frage auch am kommenden Wochenende nicht final geklärt – aber das Zusammenspiel aus Klang und Wort, aus Musik und Literatur also, ist jedenfalls Grundidee und Ausgangspunkt eines neuen Musik- und Literaturfestival, das folgerichtig „KlangRede“ heißt und im oberösterreichischen Weyer stattfinden wird.

Petra Hartlieb, Wiener Buchhändlerin und Autorin, und die Sopranistin Evelyn Schörkhuber haben es gemeinsam kuratiert. Oder wie Hartlieb sagt: „Recht kurzfristig aus dem Boden gestampft.“ Beide Frauen stammen aus der Region – Schörkhuber ist in Weyer geboren, Hartliebs Vater stammt aus dem Nachbarort –, beide sind mit 18 vom Land in die Stadt geflüchtet. „Ich habe“, sagt Hartlieb, „viele glückliche Kindheitssommer dort verbracht, bin aber nie wieder zurückgekehrt.“ Obwohl sie mit ihrem Vater immer wieder davon gesprochen habe, dass man doch wieder einmal in die Gegend fahren könne.