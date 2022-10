Maradona-Fußball für 2,8 Milionen Dollar

Bei einer Auktion in London soll der Ball vom legendären "Hand-Gottes"-Treffer versteigert werden, mit ihm düpierte Diego Maradona bei der WM 1986 Englands Keeper Peter Shilton und die Fußball-Welt. Referee Bin Nasser wird dafür viel Geld lukrieren.

Nach seinem Trikot beim legendären WM-Viertelfinale 1986 in Mexiko kommt nun auch jener Fußball, mit dem Diego Maradona einst die Treffer zum 2:1 Argentiniens über England erzielt hatte, unter den Hammer. Eines der Tore war das berüchtigte, mit der Faust erzielte, das später als "Hand-Gottes"-Tor in die Annalen eingegangen war. Nun versteigert der damalige tunesische Schiedsrichter Ali Bin Nasser den Ball. Erwartet wird ein Erlös von zumindest 2,8 Mio. US-Dollar.

Das Trikot des im November 2020 mit 60 Jahren infolge eines Herzinfarkts verstorbenen Maradona hatte dieses Jahr nicht weniger als 7,14 Millionen Pfund (8,13 Mio. Euro) erzielt.

"Der Ball ist Teil der internationalen Fußball-Geschichte - für mich fühlt es sich nun als richtiger Zeitpunkt an, den Ball mit der Welt zu teilen", sagte Bin Nasser. Dieser hofft, dass der Käufer in der Lage sein werde, den Ball auszustellen oder ihn mit der Öffentlichkeit auf andere Weise zu teilen. Das gute Stück wird am 16. November über das Auktionshaus Graham Budd in London versteigert.

Maradona hatte in dem legendären Spiel, das Argentinien mit 2:1 gewann, beide Tore erzielt, darunter seinen berüchtigten Treffer mit der Faust. Das Tor sei "ein bisschen mit dem Kopf von Maradona und ein bisschen mit der Hand Gottes" erzielt worden, sagte er damals. In der Partie schoss er noch einen regulären Treffer, nachdem er mehrere Engländer umspielt hatte. Der Treffer gilt als "WM-Tor des Jahrhunderts". Argentinien wurde später Weltmeister.