Mehr Geld, aber mehr Vision?

Was macht Österreichs Sport mit 231,5 Millionen Euro Fördergeld - außer Rechnungen zu begleichen?

Woran schon so viele Sportpolitiker in Österreich kläglich gescheitert sind, ist in Wahrheit Werner Koglers größter Triumph. Weil sich Finanzminister Magnus Brunner entgegen manchem Vorgänger für Sport tatsächlich interessiert, er war zuvor auch Präsident des Tennisverbandes, waren Verhandlungen über eine Anhebung der Sportförderung fruchtbar verlaufen. Der Sport in Österreich darf 2023 mit einem Etat von 231,5 Millionen Euro haushalten. Vor allem die Anhebung der besonderen Bundessportförderung sticht hervor: 120 Millionen Euro statt bislang 80. Das ist ein Coup.