Teheran ist seit 43 Jahren in schwarze Tinte getunkt

Nirgendwo auf der Welt ist die Kluft zwischen privatem Raum und Öffentlichkeit so groß wie im Iran. Wie die Kabarettistin Aida Loos den Iran erlebt hat und vor der Sittenpolizei floh.

Es war Sommer, späte 1990er-Jahre. Meine Familie und ich haben Teheran besucht und waren auf einem Mehmooni.Das sind Hauspartys, die es immer noch zuhauf gibt – und die gleichzeitig der schizophrene Gegensatz zu dem sind, was sich offiziell auf den Straßen abspielt. Nirgends auf der Welt ist die Kluft zwischen Privatheit und der Öffentlichkeit so groß wie im Iran. Während man outdoor keinen Spaß haben darf, kann man das in den eigenen vier Wänden zumindest mit der Gefahr, dass Musik nach außen dringen könnte oder man verpetzt wird, die Sittenpolizei die Party stürmt, alle mitnimmt und weiß der Teufel was mit einem macht.

Der Tschador legt also wörtlich einen Schleier über die Stadt und seit mittlerweile 43 Jahren wirkt es so, als hätte man Teheran in schwarze Tinte getunkt. Nur drinnen herrscht eben ein ganz anderes Bild. Wenn die Wände Teherans sprechen könnten, dann hätten sie mehr zu erzählen als bloß von 1001 Nacht, zum Beispiel von eben jenem Mehmooni. Ich saß damals etwas verloren im Wohnzimmer und beobachtete die Gäste, die der Reihe nach hereinkamen. Es war ein Spektakel.

DIE AUTORIN Aida Loos (1980 in Teheran, als Aida Hossein) ist eine persischstämmige Kabarettistin und Parodistin und lebt seit ihrem 4. Lebensjahr in Österreich. Aktuell tourt sie mit ihrem vierten Soloprogramm „Arbeitsloos“ durch Österreich. Die nächsten Termine in Wien: 21.10. Kulisse, 10.11. Orpheum. Mehr Infos unter: www.aidaloos.com

Denn sobald die Tür zu und die Luft rein war, warfen die Frauen die Kopftücher mit einem Ruck von ihren hoch toupierten Haaren und schälten sich aus ihren Mantos heraus wie eine Raupe beim Entpuppen. Übrig blieb ein popstargleicher Anblick, begleitet von einem schweren, süßen Duft, meist Dior. Bekleidet mit hochwertigem Zwirn in Form von trendigen Miniröcken und offenen High Heels, aus denen die frisch pedikürten Nägel in Bordeauxrot hervorblitzten, kamen diese Frauen der Reihe nach vergnügt herein. Im Iran gilt es als Unart, seine Gäste darum zu bitten, sich die Schuhe auszuziehen. Eine Perserin ohne High Heels ist auf diesen Partys in etwa wie ein Deix-Bild ohne Zumpfi, also illusorisch. Zum allerersten Mal in meinem Leben fühlte ich mich underdressed. Das Kleid, das ich heute Nachmittag noch schick fand, kam mir plötzlich lächerlich und hinterwäldlerisch vor und ich stellte mir vor, wie diese stilsicheren Frauen alle Vorurteile, die es weltweit über sie gibt, einfach mit ihren High Heels zu Boden treten würden.

Auf eben diesem Mehmoonilernte ich berauscht von sämtlichen Düften, Klängen, Geschmacksrichtungen, aber ohne Alkohol einen Mann kennen, ebenfalls in der „Anserpanier“, der mein Freund werden sollte. Er war zuckersüß und zuvorkommend. Statt „I love you“ sagte er Albalu, was Weichsel auf Persisch heißt, und ich fand das so entzückend, dass ich meine spätere Katze so genannt habe, Albalu.

Er fand an jenem Abend keinen Kuli, und ich versprach ihm, mir seine Telefonnummer zu merken. Bis heute weiß ich sie auswendig: 81 81 136.

Wir trafen uns in diesem Sommer fast täglich und liebten uns heimlich auf einer versteckten Terrasse Teherans. Am Vorabend meines Rückflugs nach Wien führte er mich verbotenerweise in die Berge im Norden der Stadt zum Essen aus. Dort gab es nämlich ein duftendes Kebabrestaurant, in dem man auf Paletten saß, unter denen ein Bergbächlein floss. Und während ich dort verhüllt, aber zunehmend von Liebe und Essen hypnotisiert saß, kamen seine Freunde vorbei und wir fuhren gemeinsam im Auto nach Hause. Ich vorn auf dem Beifahrersitz und seine drei Freunde hinten. Während der Fahrt erzählte mein Freund ihnen, dass ich etwas habe, was dort zu der Zeit ein absolutes Schaustück war, nämlich ein Zungenpiercing. Ich drehte mich also nach hinten und zeigte ihnen das gute Teil. Ich streckte ihnen meine Zunge entgegen und machte alle Kunststücke damit, die zwar Eindruck schinden, aber eigentlich sinnlos sind: ein Kleeblatt, einen Twist in beide Richtungen, einen Strudel.

Verfolgt von der Sittenpolizei

Und während sich die Männer vor Staunen und Lachen ihre Bäuche hielten, überholte uns von hinten ein Wagen der Sittenpolizei, der die ganze Zeit hinter uns gefahren war. Die Sache mit der Sittenpolizei ist so: Sie ist sowohl in Uniform als auch zivil unterwegs. Wenn man im Iran lebt, erkennt man sie auch zivil auf viele Meter Entfernung. So wie man damals in Wien Fahrscheinkontrolleure erkannt hat, nämlich daran, dass sie stets schlechter gekleidet waren als die Fahrgäste.

Man erkannte sie aber auch an den ranzigen Bauchtaschen, die zur Hälfte von ihren Bäuchen verdeckt waren, ihrem resignierten Blick und generell an ihrem Talent, aus dem Stegreif etwas Rassistisches sagen zu können. Dann kam eine Zeit, in der man es nicht mehr genau sagen konnte, und mittlerweile erkennt man sie wieder an der Tatsache, dass sie die Einzigen in der Bim sind, die nicht ins Handy starren. Ich weiß das, weil ich hier lebe, aber im Iran war jeder Mann mit Bart ein potenzieller Sittenwächter für mich.

Wir mussten also rechts heranfahren, und ich weiß noch, wie mein Freund sagte: „Wenn sie dich jetzt kriegen, dann bist du dran.“ Während die Sittenpolizisten der Reihe nach aus dem Auto stiegen und im Dunkel auf uns zukamen, wartete mein Freund darauf, dass der Erste fast bei uns war. Dann gab er Gas, drehte die Autolichter ab und fuhr mit einem unfassbaren Tempo diesen Berg hinab. Die Sittenpolizei wurde noch wütender, rannte zurück zu ihrem Auto und tat das Gleiche. Ich war paralysiert und wusste gar nicht, wie mir geschieht. Es war wie in einem dieser Actionfilme. Ich dachte ernsthaft, ich würde sterben, und tatsächlich hätte uns dafür nur ein Auto entgegenkommen müssen.

Irgendwann ist mein Freund links in eine Gasse eingebogen und da stand – wie es der Teufel wollte – die Müllabfuhr. Wir hupten wie wild, und die Sittenpolizei stand schon an meinem Fenster und hämmerte dagegen, als sich mein Freund irgendwie rechts halb am Abhang durchschummeln konnte und es ihm so gelang, diese Bastarde abzuhängen.

Ich will mit diesem Schwankerl aus meinem Leben verdeutlichen, dass dieses einmalige Erlebnis, das mein privilegiertes Leben nachhaltig traumatisierte, Alltag im Iran ist: Ständig ist man auf der Lauer, ständig ist man auf der Flucht. Niemals hätte ich mich damals getraut, Auge in Auge mit der Sittenpolizei mein Kopftuch herunterzuziehen oder gar zu verbrennen, und die IranerInnen verdienen in dem Moment, nämlich jetzt gerade, nicht nur unsere Anerkennung, sondern auch unsere Hilfe.

Mahsa Amini war nicht die Erste, die sie umgebracht haben, und sie war auch nicht die Letzte. Je mehr wir hier unsere Aufmerksamkeit auf den feministischen Kampf im Iran lenken, der auch global gesehen etwas verändern wird, desto mehr fühlen sich die Mullahs beobachtet und desto weniger werden sie sich trauen, willkürlich zu foltern und zu morden. Bitte seid ein Teil davon.

Mein damaliger Freund lebt heute übrigens in Washington D.C., ist verheiratet und hat eine entzückende Tochter. Ich weiß das, weil ich ihn auf Facebook gestalkt habe, und als ich das Bild seiner neugeborenen Tochter vergrößern wollte, habe ich mich unabsichtlich darauf markiert.

