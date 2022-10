The Cure: Post-Apokalypse als Erlebnispark

„Songs of a Lost World“: The Cure, 1976 gegründet, live in Oslo. Am 23. Oktober treten sie in Wien auf.

„Endsong“ heißt ein neues Stück der Band, die nach Langem wieder auf Tour ist. „Die Presse“ hörte in Oslo, wie Robert Smith die Dunkelheit und den blutroten Mond besang.

Mit Tiroler Nussöl ist diese Haut wohl noch nie in Berührung gekommen. Man will sich auch nicht wirklich vorstellen, wie der Batz aus Schminke und Schweiß am Ende eines Cure-Konzerts an diesem Mann heruntertröpfelt. Egal, Robert Smith verließ die Bühne in Oslo nach fast drei Stunden souveräner Performance erhobenen Hauptes. Seit 1977 gibt er den bleichen Botschafter romantischen Widerstandsgeistes in desaströsen Zeiten. Die Blässe in seinem Gesicht steht für Geheimnishaftigkeit. Sie verschleiert und deutet zugleich auf ein abenteuerliches Mehr.

Im Falle Smiths sind es mehr als 45 Jahre im Dienst einer Ästhetik, die Dunkelheit und Helligkeit in immer neuen Verhältnissen mischt. Klangmalerei in der Art des Chiaroscuro, mit Melodien, die das Bittere und das Liebliche als gleichwertig präsentieren. Was die Texte anlangt, so haben viele Smith für einen Weltuntergangshysteriker gehalten. Heute tut das, zumindest in Europa, niemand mehr. Der Mann zelebriert spätestens jetzt den Soundtrack zur verschatteten Zeit. Er tut es mit zischelnden Synthesizern, treibenden Rhythmen, verspielten Gitarren und natürlich mit tränenerstickter Stimme.