Frau in Niederösterreich getötet: Ehemann geständig

Die 57-Jährige wurde Ende August in einem Einfamilienhaus in Oberwaltersdorf getötet. Der Ehemann gab zunächst an, das Opfer gefunden zu haben.

Ende August ist eine 57-Jährige in einem Einfamilienhaus in Oberwaltersdorf (Bezirk Baden, Niederösterreich) getötet worden. Der 64-jährige Ehemann hat nun die Tat gestanden. Tatwaffe war nach Angaben von Verteidiger Manfred Arbacher-Stöger ein Meißel. Plädiert werde jetzt auf Totschlag, bestätigte der Jurist einen Onlinebericht der "Kronen Zeitung". Ins Treffen geführt wurden Unstimmigkeiten in der Beziehung des Paares.

Der Beschuldigte hatte zunächst angegeben, das Opfer in den Morgenstunden des 24. August gefunden zu haben und war als Zeuge geführt worden. Einen Tag darauf wurde der Mann dann festgenommen. Es bestehe "dringender Tatverdacht", teilte die Polizei damals mit. Untersuchungshaft wurde verhängt.

Der Obduktion zufolge starb die 57-Jährige nach einer Gewalteinwirkung gegen den Kopf. Die Frau erlitt demnach Stichverletzungen.

Hilfe & Unterstützung für Frauen Hier finden Sie eine gesammelte Übersicht der Telefonnummern, die Frauen in Gewaltsituationen helfen. Sie wurden vom Wirtschaftsministerium zusammengestellt. Der Polizeinotruf ist 133. Die Rettung erreichen Sie unter 144. Internationaler Notruf ist 112. Bei akuten Gewaltsituationen (kostenlos und 24/7 erreichbar) Frauenhelpline: 0800/222 555

Hier sind Expertinnen rund um die Uhr erreichbar und bieten Ersthilfe und Krisenberatung. Bei akuter Gefahr wird rasch für Hilfe gesorgt. Opfernotruf: 0800/112 112

Hier gibt es für von Gewalt Betroffene anonyme Hilfe durch Psychologen und professionell ausgebildete Helfer. Zudem wird Rechtsberatung angeboten. Anlaufstellen und Beratung

Gewaltschutzzentren und Interventionsstellen www.gewaltschutzzentrum.at Frauen und Kinder, die Gewalt in der Familie erleiden, können hier kostenlos und vertraulich mit Beratern sprechen. Frauenhäuser www.frauen-familien-jugend.bka.gv.at/frauen/anlaufstellen-und-frauenberatung/frauenhaeuser (Übersicht des Frauenministeriums)

www.aoef.at (Autonome Österreichische Frauenhäuser)

www.frauenhaeuser-zoef.at (Zusammenschluss österreichischer Frauenhäuser) Frauenhäuser bieten Frauen, die Gewalt in der Familie erleiden, und ihren Kindern eine sichere Wohnmöglichkeit. Insgesamt gibt es rund 30 Frauenhäuser in Österreich, die in zwei Verbänden vernetzt sind (siehe Links). Die Häuser stehen allen von Gewalt betroffenen Frauen offen. Einkommen, Nationalität oder Religion spielen keine Rolle.

Notruf Beratung für vergewaltigte Frauen und Mädchen: 01/523 22 22 www.frauenberatung.at Diese Wiener Beratungsstelle steht Mädchen und Frauen offen, die von sexueller Gewalt betroffen sind. Sie richtet sich auch an Familienangehörige, Kollegen, Lehrer oder Freunde Betroffener, die Rat brauchen. Auch rechtliche Schritte können besprochen werden. Weißer Ring

www.weisser-ring.at Die Verbrechensopferhilfe Weißer Ring bietet kostenfreie Rechtsberatung, schwerpunktmäßig bei Fragen zu Schadenersatz, Opferrechten und zum Verbrechensopfergesetz.

(APA)