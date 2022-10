Sopranistin Mélissa Petit: „Das Füchslein ist wie Rock 'n' Roll“

Die erfolgreiche Sängerin ist ab Samstag in Wien zu hören: In der ersten Inszenierung von Stefan Herheim als Intendant des Theaters an der Wien singt sie die Titelrolle in Janáčeks „Das schlaue Füchslein“. Schon heute ist sie im Gespräch mit der „Presse“.

Ihre Beine schmerzen, aber ihr Gesicht strahlt: Sopranistin Mélissa Petit ist in den Endproben für Leoš Janáčeks „Das schlaue Füchslein“, das Stefan Herheim in der Halle E des Museumsquartiers inszeniert. Der neue Intendant des Theaters an der Wien gibt damit seinen Einstand als Regisseur und Direktor in Personalunion. Petit hat er sich für die Hauptrolle des draufgängerischen Füchsleins geholt. Denn er weiß, dass er in der französischen Sängerin eine Darstellerin hat, die sich mit Elan und ohne Scheu in Dinge hineinwirft – genauso wie die Füchsin selbst. „Er hat mich in Bregenz als Gilda in ,Rigoletto‘ gesehen, als ich das ,Caro nome‘ in lichten Höhen im Heißluftballon gesungen habe“, erzählt Petit. „Da wusste er: Ich bin jemand, der sich allen Herausforderungen stellt.“ In den Proben gebe sie alles: „Während ich singe, renne ich, ich hüpfe, ich tanze, ich mache, wo nötig, auch Stunts selbst“, sagt sie mit einer Mischung aus Stolz und Koketterie in der Stimme. Und wenn sie dabei mal einen blauen Fleck davontrage, merke sie es meist erst später.