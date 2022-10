Bauherrenmodell ist seiner Zeit voraus

Nachhaltigkeit. Immobilien müssen ihren Beitrag zum Klimaschutz leisten - das Bauherrenmodell erweist sich hier als besonders effektiv.

Das Bauherrenmodell wurde eingeführt, um Substandard-Gebäude durch Sanierung in hochwertige Immobilien zu verwandeln. Dadurch verbessert sich das Stadtbild und die Lebensqualität der Mieter. „Ein Bauherrenmodell ist bereits in seiner Basis sehr nachhaltig, weil nur dort gebaut wird, wo es bereits eine gute Infrastruktur gibt“, sagte IFA-Vorstand Michael Baert. „Das bedeutet natürlich in der Gesamtheit weniger Kosten, weil es zum Beispiel keiner Versiegelung mehr bedarf.“ Ziel ist es, Anreize zu schaffen, damit die Wohnqualität verbessert wird.

Bauherrenmodelle sind immer sehr langfristige Projekte. Da stellt sich die Frage, gerade in Zeiten, in denen viel in Bewegung ist, sich die Technologien weiterentwickeln und Ansprüche ständig verändern, ob bei Bauherrenmodellen überhaupt garantiert ist, dass es sich bei Fertigstellung um Gebäude handelt, die am letzten Stand der Dinge sind? Etwa, wenn man an die neuen Nachhaltigkeitsrichtlinien denkt, die neue technologische Lösungen voraussetzen. Auch hier gibt Baert Entwarnung. „Bauherrenmodelle sind bei Fertigstellung meist auf höherem Stand als die aktuelle Forderung.“

Aber er gesteht auch ein, dass sich gerade auf dem Energie-Sektor innerhalb kürzester Zeit viel verändert hat. „Vor ein paar Jahren wurde zum Beispiel bei den Förderungen der Einbau von Gas-Systemen vorgeschrieben. Im Gegensatz zu den aktuellen Entwicklungen. Auf der anderen Seite darf man nie aus dem Auge verlieren, dass Bauherrenmodelle über viele Jahre laufen und es sich zum Beispiel bei den Energiepreisentwicklungen um relativ kurze Zeitfenster handelt“, so Baert.

Energetische Sanierung

Grundsätzlich hat das Bauherrenmodell bezüglich den strengeren Nachhaltigkeitsbestimmungen einen großen Vorteil: Die Maßnahmen zur Umsetzung bestimmter Forderungen lassen sich bei einem Bauherrenmodell leichter realisieren. „Zum Beispiel, wenn es darum geht, eine Photovoltaikanlage aufs Dach zu stellen“, sagte Rechtsanwalt Johannes Schreiber, Partner bei Koller & Schreiber Rechtsanwälte. „Weil es einheitliche Interessen der Bauherren gibt, dass das Gesamtobjekt bestmöglich funktioniert. Deshalb sind Investitionen in energetische Sanierungsmaßnahmen schneller beschlossen.“ Ein Bauherr ist zudem kein Mieter im Bauherrenmodell. „Das bedeutet, die thermische Sanierung ist eine wirtschaftliche Entscheidung. Sie hebt die Sicherheit und den Wert des Objektes“, fügte Baert hinzu.

Anders sieht es bei Vorsorgewohnungen aus. Für energetische Sanierungsmaßnahmen muss gesetzlich zwingend eine bestimmte Anzahl von Eigentümern zustimmen, was in der Praxis die Umsetzung mitunter verhindert. Steuerberater Manfred Kunisch, Partner bei TPA Steuerberatung, sieht bei sanierungsbedürftigen Zinshäusern eine wesentliche Schwierigkeit. „Zinshausbesitzer unterliegen oftmals gesetzlichen Mietzinsgrenzen und müssen zusätzlich die Kosten alleine schultern. Eine Investorengemeinschaft kann die Kosten zumindest aufteilen.“ Übrigens, ist die Erstsanierung abgegolten und stehen weitere Sanierungen an, gibt es für Bauherren die Möglichkeiten, erneut auf Förderung und steuerliche Abschreibung.