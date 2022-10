Wieso der EU-Gaseinkauf scheitert

Angesichts der drohenden weiteren Zuspitzung der Lage sprachen sich die Energieminister am Mittwoch in Prag dafür aus, nun einen neuen Anlauf für gemeinsame Gaseinkäufe unter dem EU-Banner zu wagen.

Die seit April bestehende Plattform für gemeinsame Gasbeschaffung der EU hat bisher nichts gebracht. Das soll sich nach dem Willen der Regierungen ändern.

Seit Anfang April dieses Jahres gibt es eine EU-Plattform, auf der die Mitgliedstaaten ihre Marktmacht bündeln und gemeinsam Erdgas einkaufen können. Doch in diesen mehr als acht Monaten ist kein einziges Gasmolekül gemeinsam beschafft worden. Angesichts der drohenden weiteren Zuspitzung der Lage sprachen sich die Energieminister am Mittwoch in Prag dafür aus, nun einen neuen Anlauf für solche gemeinsamen Gaseinkäufe unter dem EU-Banner zu wagen. Doch an den fundamentalen Gründen dafür, wieso das bisher nicht funktionierte, hat sich wenig geändert. Auf dem Europäischen Rat nächste Woche dürfte es für die Staats- und Regierungschefs der Union somit neben der noch immer nicht geklärten Frage, ob, und wenn ja, wie die Gaspreise gedeckelt werden sollen, eine zweite harte Nuss zu knacken geben.

„Keine Einkäufe gemacht“