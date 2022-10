„Wir alle in Europa sind Teil des Kriegs“

Der slowakische Außenminister, Rastislav Káčer, weist Kritik an Russland-Sanktionen als „zynisch“ zurück.

Die Presse: Wie definieren Sie die Aufgabe der Slowakei im Zusammenhang mit der russischen Aggression gegen die Ukraine?

Rastislav Káčer: Für uns ist der Krieg in der Ukraine einfach zu definieren, ich würde sogar sagen „schwarz-weiß“. Wir wissen genau, wer der Aggressor und Verursacher aller Probleme ist und wer das Opfer. Der Aggressor ist Russland und das Opfer die Ukraine. Leider nicht nur die Ukraine. Denn dieser Krieg verursacht auch kollaterale Schäden, die wir alle in Europa und sogar global spüren. Das ist für uns nicht nur deshalb inakzeptabel, weil die Ukraine unser Nachbar ist und Russland alle Prinzipien der UN-Charta verletzt. Es ist nicht nur eine moralische, sondern auch eine Frage des strategischen Überlebens, denn die Staatsgrenzen der Slowakei beruhen auf denselben Prinzipien wie die der Ukraine. Wenn wir also zulassen, dass ein Nachbar dem anderen das Existenzrecht abspricht, seine Gebiete annektiert, seine Bürger umbringt und ihm sagt: „Du hast keine Rechte, weil du einmal zu uns gehört hast“, dann stellen wir auch unser eigenes Existenzrecht infrage.



Sehen Sie eine Möglichkeit, dass die Slowakei zu einer friedlichen Lösung über Verhandlungen beiträgt, anstatt Waffen zu liefern?

Eine friedliche Lösung ist ganz einfach zu erzielen. Dafür ist nur eines notwendig, nämlich, dass Russland aufhört, anzugreifen und seine Truppen aus der Ukraine zurückzieht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir die Ukraine zu einer wie immer gearteten anderen diplomatischen Lösung drängen. Denn es liegt ausschließlich an der Ukraine zu sagen, was für sie akzeptabel ist. Wir Tschechen und Slowaken haben ja schon selbst erlebt, dass andere über uns entschieden haben, nämlich in München 1938. Damals hat sich die Welt gesagt, wir geben Hitler nach und finden eine Friedenslösung auf diplomatischem Weg. Dass die Tschechoslowakei gezwungen wurde, die Sudetengebiete abzutreten, hat Hitler dann doch nicht genügt, und es kam zum Zweiten Weltkrieg. Ich bin froh, dass wir diesmal nicht nachgeben und auf dem Rücken der Ukraine ein neues München erlauben.

Die Slowakei befürwortet Sanktionen gegen Russland, obwohl sie selbst sehr an deren Auswirkungen leidet. Wie stehen Sie das wirtschaftlich durch – und auch in Bezug auf die öffentliche Meinung Ihrer Bevölkerung?

Wir müssen uns vor allem bewusst sein, dass das die Auswirkungen des Kriegs sind. Das, was geschieht, ist ein Krieg.



Heißt das, auch die Slowakei ist im Krieg?

Wir alle in Europa sind Teil dieses Kriegs. Wenn wir nun beweinen sollten, dass unser Lebensstandard um fünf Prozent sinken sollte, was jetzt noch gar nicht passiert, oder wenn wir vielleicht wegen der Inflation um zehn Prozent weniger Lebensmittel kaufen können oder weniger heizen und gleichzeitig in der Ukraine die Menschen zu Tausenden sterben oder mit nur einer Plastiktasche an Habseligkeiten aus ihren zerstörten Häusern fliehen . . . Wenn wir dann mit diesen unseren winzigen Opfern ein Problem haben, dann ist das absolut zynisch und unmenschlich. So zynisch sind aber immer mehr Politiker und heizen populistisch eine Atmosphäre des Hasses auf, damit wir nicht einmal dieses Minimum an Auswirkungen aushalten, um zur Befreiung der Ukraine beizutragen.



Sie sagen, wir alle seien schon Teil des Kriegs. Viele Menschen fürchten aber, dass die Slowakei wegen ihrer massiven militärischen Hilfe für die Ukraine noch unmittelbarer hineingezogen wird und selbst zum Angriffsziel werden könnte.

Das kann natürlich passieren. Manche strategische Ziele sind nahe bei uns. Zum Beispiel reicht die Fluglandebahn von Uschgorod bis 500 Meter an unsere Staatsgrenze heran. Schon zu Kriegsbeginn gab es Luftangriffe auf Ziele unweit der polnischen und slowakischen Grenze. Aber wir sind Nato-Mitglied, und unter uns allen herrscht absoluter Konsens, dass ein Angriff auf einen von uns ein Angriff auf die ganze Nato ist. Und ich glaube nicht, dass Russland es wagen würde, den Konflikt derart über die Ukraine hinaus auszuweiten. Wir sehen ja, dass die konventionellen russischen Kräfte nicht einmal für die ursprünglichen Kriegsziele reichen. Sie verlieren ja sogar schon bereits eroberte Gebiete.



Ihre Worte machen ja mir schon Angst. Was sagen Sie dann aber erst den Menschen, die in der Stadt Sliač wohnen und mit einem Referendum verhindern wollen, dass der dortige Militärflughafen noch weiter zu einer US-Militärbasis ausgebaut wird? Sie argumentieren vor allem damit, dass sie nicht zum Ziel eines russischen Angriffs werden wollen.

Über diese Referendumspläne kann ich nur lachen. Die Amerikaner haben doch gar nicht vor, eine Militärbasis in Sliač zu errichten. Ich hätte ja gern eine dauerhafte Nato-Militärbasis in der Slowakei, aber das ist ein Referendum gegen etwas, was gar niemand plant. Das ist genauso lächerlich wie ein Referendum gegen die Landung von Außerirdischen. Ich möchte die Initiatoren gern fragen, wo sie 1968 waren, als die sowjetische Armee uns überrollt und das Gebiet besetzt hatte, sodass die jungen Frauen sich dort gar nicht aus dem Haus trauten, um nicht vergewaltigt zu werden. Die Amerikaner sind dagegen unsere Verbündeten, wie die anderen Nato-Länder auch. Wir sind sehr dankbar, dass wir gerade jetzt ein starkes Nato-Kontingent bei uns haben, das unsere Verteidigung stärkt. Nachdem wir unser Flugabwehrraketensystem S-300 der Ukraine gegeben haben, sind jetzt die Verbündeten mit ihren Patriot-Raketensystemen da, und die verbündeten Tschechen, Deutschen und Niederländer schützen unseren Luftraum. Das ist unsere einzige Garantie gegen einen russischen Angriff.