NFT-Kunst: Die letzten Schleusen für Gier und Dummheit

Damien Hirst wollte zynisch sein und verbrannte seine Werke im Kamin – um sie als NFTs zu vermarkten. Das ist nicht lustig.

Der am grausamsten den Finger in die Zeitgeist-Wunde bohrt, ist erneut der britische Künstler Damien Hirst. 2017 übertraf er mit einer grotesk scheußlichen Fake-Skulpturen-Ausstellung in Venedig noch die ärgsten Oligarchen-Fantasien. Zum Start der gerade in London laufenden Frieze-Messe zelebrierte er die brutale Dreistheit des NFT-Kunsthandels mit derlei kalter Geschmacklosigkeit, dass kein Feuer der Welt einen mehr wärmen möchte. Schon gar nicht jenes, das Hirst im verglasten Kamin entfachte, der seine Londoner Galerie wie aus einer Luxusimmobilien-Anzeige in „House and Garden“ wirken ließ. Mit silbernen Brandschutzhosen ausgestattet, verbrannte er dort Blatt um Blatt seine eigenen Werke. Nicht ganz die Hälfte einer 1000-teiligen Serie kleinformatiger Konfetti-Bilder. Per Instagram konnte man ihm zusehen. Was wohl vor allem die taten, die eines der Blätter um je 2000 Dollar gekauft hatten und sich nicht für die Aushändigung eines physischen Exemplars, sondern eines zertifizierten digitalen, also eines NFT, entschieden hatten.

„The Currency“ nennt Hirst dieses Projekt. Und es ist nicht lustig. Denn es verstärkt ein Missverständnis, dem mittlerweile reales Kulturerbe zum Opfer fällt: dass ein NFT ein analoges Kunstwerk ersetzen könnte. Nein. Es wird erstens immer Abbild bleiben. Und zweitens nie verhältnismäßig auf dem Krypto-Markt reüssieren. Denn auf diesem herrschen andere Vereinbarungen darüber, was Kunst ist und welchen Wert diese hat. Es ist ein Markt der Designs und Gimmicks. Kein Werk der Kunstgeschichte wird mithalten können. So wie auch die auf eine Hauswand als Graffiti-Motiv übertragene Mona Lisa ein Ballon-Mädchen von Banksy auf dem Street-Art-Markt nie übertreffen würde. Banksy übrigens war es, der das Spiel der zynischen Zerstörung begonnen hat, als er genau dieses Ballon-Mädchen bei laufender Auktion durch einen im Rahmen verborgenen Schredder laufen ließ. Seine Idee hat ihn eingeholt, als Investoren heuer eines seiner Werke vernichteten, um es zu einer schalen Zweitexistenz als NFT-Cashcow zu verdammen.