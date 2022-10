Der Nebel ist wieder da, oh weh, oh weh

Es wurde nebelig, und die guten Vorsätze waren weg wie die Farben.

Bevor der Nebel kam, war es einfach, das Versprechen zu halten, diesmal keine Herbstelegie zu verfassen, die Blätter fallen zu lassen, das Verblühen und Vergehen mit Frohmut und einem Glas Sturm abzunicken und die Anemonen zu pflanzen, in Vorfreude auf das nächste Jahr. Dann wurde es nebelig, und die guten Vorsätze waren weg wie die Farben.

Beim Einkaufen springt mir eine dieser Karten mit flotten Sprüchen ins Auge: „Die Sonne ist immer da, die Wolken kommen und gehen“, steht da, aber von Nebel ist nirgends die Rede, der kommt und geht nicht, der bleibt einfach, solange er will. Vielleicht kann das nur verstehen, wer in Donaunähe aufgewachsen ist und sich nach dem Übermut der Natur im Herbst vom Nichts des Nebels bestraft fühlt. Diesmal kommt noch die Aussicht auf einen herausfordernden Winter hinzu, als ob die vergangenen streichelweich gewesen wären.

Was hilft? Maroni und Rotkraut, Wolle und weiche Jacken. Ein Spaziergang durch Weingärten und ein Besuch beim Buchhändler, der einem mit leuchtenden Augen einen neuen Roman empfiehlt. Und King Charles, der neue britische König, der hilft auch, die Laune zu heben. Er hat ein Problem mit Füllfedern, einmal stehen sie im Weg herum, ein anderes Mal patzen sie. „I can't bear this bloody thing! Every stinking time.“ („Ich kann dieses verdammte Ding nicht ausstehen. Jedes verdammte Mal.“), schimpfte er angesichts des Tintenkleckses auf seiner Hand recht unköniglich.

Und nun gibt es eine neue Aufnahme, die Charles schon jetzt zu meinem Lieblingskönig macht. Sagte er doch tatsächlich, als Premierministerin Liz Truss zur Tür hereinknickste: „Back again, oh dear oh dear.“ („Wieder da, oje, oje.“) Ja, wir sind nicht die „Bunte“, wie der Chef gerne anmerkt, um die royale Berichterstattung in Ihrer Zeitung ein wenig einzuschränken, aber den grantigen König kann ich Ihnen nicht vorenthalten, denn an manchen grauen Tagen ist ein bisschen bunt schon gut.



[SVF2I]