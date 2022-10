Die atomare Antwort des Westens

Die Nato übt die Verteidigung ihres Gebiets mit

Atomwaffen – und europäische Mitglieder wollen sich mit einer neuen Luftabwehr schützen.

Wien/Brüssel. Die Nato übt nächste Woche den Einsatz von taktischen Atomwaffen. Das Manöver heißt „Steadfast Noon“. Die Abschreckungsübung ist Routine. Sie findet jedes Jahr im Oktober statt. Aber diesmal sorgt sie für gewaltiges Aufsehen, weil „Steadfast Noon“ vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs über die Bühne geht, noch dazu in einer Zeit, in der Russland mit dem Einsatz von Atomwaffen droht, der US-Präsident vor einem „Armageddon“ warnt und Parallelen zur Kuba-Krise vor exakt sechzig Jahren zieht. Wäre es in so einer Lage nicht besser, die geplante Übung abzublasen?

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hält eine Absage für ein „völlig falsches Signal“. Zumal die nukleare Abschreckung der Nato wieder weit nach oben rückt. Sie war auch beim zweitägigen Treffen der 30 Nato-Verteidigungsminister im Hauptquartier in Brüssel ein Riesenthema.



Es ging dabei nicht nur um den Schutz des Bündnisgebiets, sondern auch darum, Putin vom Einsatz von Atomwaffen in der Ukraine abzuhalten. Die Nato setzt dabei auf Ambiguität. Sie lässt Putin darüber im Unklaren, wie sie auf den Einsatz von Atomwaffen in der Ukraine antworten würde. Stoltenberg sagte zwar, dass jeder Einsatz von Atomwaffen „ernsthafte Konsequenzen“ hätte. Aber mehr verriet er nicht: „Wir werden nicht aussprechen, wie wir reagieren würden.“ Die Spekulationen reichen von massiven Cyberschlägen gegen Russland bis hin zu konventionellen Angriffen auf russische Ziele in der Ukraine, sofern dies alle 30 Nato-Staaten absegnen würden.

Es gibt aber auch eine gute Nachricht: Die Nato sieht trotz aller Drohungen in der Praxis keine Anzeichen, dass Russland seine Nuklearstrategie geändert hat.