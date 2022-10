Austria im Europacup: Ein Plädoyer für mehr Mut

Von einer couragierten Leistung gegen Villarreal (0:1) bleibt nichts Zählbares. Dem krassen Außenseiter hätte mehr Unbekümmertheit gut getan. Denn zu verlieren hat man in solchen Spielen nichts.

„Riese Vorfreude“ hatte Trainer Manfred Schmid vor dem ersten Spieltag in der Conference League vor einigen Wochen verspürt. Seine Spieler dürften nicht anders empfunden haben. Fünf lange Jahre hatte man am Verteilerkreis schließlich darauf gewartet, wieder in einer Europacup-Gruppenphase vertreten zu sein. Es wäre durchaus angebracht gewesen, aus Favoriten Rosen nach Nyon zu schicken. Dort hat die Uefa ihren Sitz, wurde die Idee der drittklassigen Conference League, die in der Vorsaison aus der Taufe gehoben wurde, erst geboren. Ansonsten wäre das Wiener Warten auf eine Gruppenphase in die Verlängerung gegangen.

Donnerstagabend gastierte mit dem FC Villarreal eine Mannschaft in der Generali Arena, die trotz aller Erfolge nicht zu den klingendsten Namen zählt (warum eigentlich nicht?), zweifelsohne aber zur Elite Europas. Ein Auszug: Europa-League-Champion 2021, Halbfinalist in der Champions League 2022. Einzig eine misslungene Saison in der Primera Division (Platz sieben) ließ das „Gelbe U-Boot“, wie der Klub auch genannt wird, in die Niederungen der Conference League abtauchen.