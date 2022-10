Gegen Elon Musk wird laut Twitter ermittelt

Der Deal zwischen Elon Musk und Twitter ist längst nicht besiegelt. Nach dem Tauziehen ermitteln jetzt auch die US-Bundesbehörden gegen Elon Musk.

Elon Musk wird von den Bundesbehörden wegen seines Verhaltens bei der 44 Milliarden Dollar schweren Übernahme von Twitter Inc. untersucht, so das Social Media Unternehmen in einer am Donnerstag veröffentlichten Gerichtsakte. In der Einreichung heißt es zwar, dass gegen ihn ermittelt wird, aber es wird nicht gesagt, worauf sich die Ermittlungen genau konzentrieren und welche Bundesbehörden sie durchführen.

Twitter, das Musk im Juli verklagte, um ihn zu zwingen, das Geschäft abzuschließen, sagte, die Anwälte des Tesla-Chefs hätten sich auf das Untersuchungsprivileg berufen, als sie sich weigerten, die gewünschten Dokumente auszuhändigen. Ende September hätten die Anwälte von Musk ein "Privilegienprotokoll" vorgelegt, in dem die entsprechenden Dokumente aufgeführt seien, so Twitter. Das Protokoll bezog sich auf Entwürfe einer E-Mail vom 13. Mai an die US-Börsenaufsicht (SEC) und eine Folienpräsentation für die Federal Trade Commission (FTC). "Dieses Versteckspiel muss aufhören", so das Unternehmen in dem Gerichtsantrag.

Antrag „Irreführung“ laut Musks Anwalt

Die Gerichtsakte, in der die Delaware-Richterin Kathaleen McCormick aufgefordert wird, Musks Anwälte anzuweisen, die Dokumente zur Verfügung zu stellen, wurde am 6. Oktober eingereicht - am selben Tag, an dem McCormick den Rechtsstreit zwischen den beiden Seiten pausierte, nachdem Musk seinen Kurs geändert und erklärt hatte, dass er mit dem Geschäft fortfahren würde.

Alex Spiro, ein Anwalt von Musk, sagte gegenüber Reuters, dass Twitters Antrag eine "Irreführung" sei und behauptete: "Es sind die Führungskräfte von Twitter, gegen die die Bundesbehörden ermitteln". Twitter lehnte es ab, sich zu Spiros Aussage zu äußern.

Die SEC hat Musks Äußerungen zur Twitter-Übernahme in Frage gestellt, einschließlich der Frage, ob eine neunprozentige Beteiligung, die er vor der Ankündigung seines Angebots aufgebaut hatte, zu spät offengelegt wurde und warum in dieser stand, dass er beabsichtigte, ein passiver Aktionär zu sein. Später hat Musk die Offenlegung dahingehend korrigiert, dass er ein aktiver Investor ist.

Frist bis zum 28. Oktober

Im Juni fragte die SEC Musk in einem Schreiben, ob er seinen öffentlichen Bericht hätte ändern müssen, um seine Absicht, das Geschäft auszusetzen oder aufzugeben, zu verdeutlichen. Die Tech-Nachrichtenseite „The Information" berichtete im April, dass die FTC prüfe, ob Musk die kartellrechtliche Meldepflicht bezüglich der Absicht eines Investors, passiver oder aktiver Aktionär zu sein, nicht erfüllt habe.

Twitter teilte jedoch im Juni mit, dass das Übernahmegeschäft mit Musk eine kartellrechtliche Wartefrist für die Prüfung durch die FTC und das US-Justizministerium überstanden habe.

McCormick hat Musk eine Frist bis zum 28. Oktober gesetzt, um die Übernahme abzuschließen. Sollte das Geschäft bis dahin nicht zustande kommen, wird im November ein Verhandlungstermin anberaumt.

(Reuters)