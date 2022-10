Kosmetiker und Masseure fordern 2000 Euro Mindestlohn

Angesichts der starken Teuerung müsse der Brutto-Mindestlohn von derzeit 1610 Euro auf 2000 Euro steigen, fordert die Gewerkschaft vida.

Die Gewerkschaft vida fordert die Arbeitgeber des Kosmetik-, Fußpflege- und Masseurgewerbe zu Sonder-Kollektivvertragsverhandlungen auf. Angesichts der starken Teuerung müsse der Brutto-Mindestlohn von derzeit 1610 Euro auf 2000 Euro steigen. vida-Vertreterin Christine Heitzinger verweist darauf, dass die Arbeitgeber anderer Branchen der Forderung nach einer Extra-KV-Runde bereits nachgekommen seien.

Dabei treffe die Teuerung die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihrer Branche ganz besonders hart, immerhin sei der Anteil von Teilzeitarbeit überdurchschnittlich hoch. "Und hier sind vor allem Frauen betroffen, oft alleinerziehende Kolleginnen, die die explodierenden Preise an den Rand der Existenz bringen", so Heitzinger.

Die Wirtschaftskammer zeige mit ihrer Verweigerung einer Sonder-KV-Runde angesichts der hohen Teuerungsrate dass sie "die Signale nicht verstanden hat". "Offenbar denkt man sich dort nach dem Vorbild von Marie-Antoinette, dass die Kolleginnen und Kollegen doch lieber Kuchen essen sollen, wenn sie kein Brot haben", so die Gewerkschafterin empört.

(APA)