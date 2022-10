Mann muss in Mödling aus Post-Paketbox befreit werden

Zwölf Einsatzkräfte der Feuerwehr waren mit drei Fahrzeugen an Ort und Stelle, um den Mann zu retten. Er blieb unverletzt.

Zu einem skurril anmutenden Einsatz ist die Feuerwehr Mödling am Freitag in den frühen Morgenstunden ausgerückt. Ein Mann ist in der Bezirksstadt in eine leere Paketbox der Post gestiegen und dort eingeschlossen worden. Er konnte von den Helfern rasch gerettet werden und blieb unverletzt.

Der Notruf war kurz nach 4.00 Uhr bei der Feuerwehr eingegangen. Zuvor hatten zwei Männer auf ihrem Heimweg nach Angaben von Paul Fastner von der Feuerwehr Mödling die Idee geboren, den Einstieg in die Paketbox zu probieren. Einer der beiden tat es dann schließlich und die Türe wurde verschlossen. Sie ließ sich danach jedoch weder von innen noch von außen öffnen.

Die Feuerwehr brach die Paketbox schließlich auf. Sie verwendete dabei ein akkubetriebenes Türöffnungsgerät sowie ein sogenanntes Halligan-Tool. Zwölf Einsatzkräfte waren mit drei Fahrzeugen an Ort und Stelle.

(APA)