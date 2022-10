Altersmilde statt Gewürz

Beim Essen durch die Speisekarte des 1060 und beim Besuch des Cocktail-Tempels Treehouse überzeugt die neue Milde.

Es war eine Konversation wie aus dem Klassiker „Brust oder Keule“: „Darf ich Sie fragen, was Sie beruflich machen?“, fragte der junge Restaurantchef den anonymen Tester. Der hatte gerade die dritte Hauptspeise bestellt, ein paar Bissen probiert, sich der nächsten gewidmet, und antwortete: „Journalist.“ „Aha“, sagte der Chef und setzte nach: „Und in welchem Bereich?“ „Restaurantkritiker“, antwortete eben der. „Ich habe mir schon so etwas gedacht. Ein Gast, der die halbe Speisekarte bestellt und durchkostet. Habe ich noch nie erlebt.“ So geschehen an einem herbstlich kühlen Montagabend im neuen, noch leeren „1060“ in der Wiener Barnabitengasse, in dem der kommerziell erfolgreiche Gastronom Lukas Hammerl (Catering, Betrieb von Edel-Imbiss-Kantinen in bekannten Wiener Freibädern) ein neues Restaurant an der Stelle der wirklich guten Fast-Highend-Taverne Der Grieche wagt.

Für den langjährigen Tester verdient der unternehmerische Versuch Unterstützung und Lob. Nur leider steckt ein kleiner Louis de Funès in mir und muss daher auch schreiben: Es gibt noch Luft nach oben. Beginnen wir beim Wiener Paprikahendl, das zu viel Rahm und zu wenig Gewürz abbekommen hat. Das Bœuf ­Stroganoff erkenne weder ich noch die namensgebende Kaufmannsfamilie aus dem vorvergangenen Jahrhundert als ­solches: Es mag Rind sein, Konsistenz, Geschmack und Färbung der Sauce hätte ich irgendwo zwischen Gulasch und Curry angesiedelt. Die wunderbare Idee, knusprigen Schweinebauch in Würfel-Streifen – ja, das geht – mit Kraut zu kombinieren, geht nur halb auf, das Rotkraut mit seiner Süße ist kein Partner für den Bauch, mehr Säure des Weißkrauts wäre es gewesen. Ich gehe auf jeden Fall wieder zu Herrn Hammerl essen, wenn er mir noch einen Tisch gibt, und probiere den Burger, den er mir so ans Herz gelegt hat. Wie gesagt: Helfen wir diesem Mann in Wien sechs.

Eine gute Unterlage. (c) Philipp Georg Kling

Davor oder danach geht es an eine neue Insta-taugliche oder fast schon Insta-Pflichtbar namens Treehaus in der Schellinggasse, in der junge Menschen unter halb künst­lichen Luxusbäumchen (echter Stamm, ­falsche Blätter) wirklich gute Spritzer- und Gin-Drinks (Malfy con Limone!) zu sich nehmen. Zum Essen gibt es in dem kleinen Bar-Palast auch etwas: fette Pastrami-­Sandwichs, ich bestelle „Pasta es Gfrasta“, dicke, mit Ricotta und Spinat gefüllte Ravioli, die in viel Salbeibutter eine gute Unterlage schaffen. Die „Treehaus-Burratina“ hat einen leicht bitteren Geschmackston, was höflich beanstandet sofort zur Entschuldigung eines wirklich freundlichen Kellners führt. Der Mann gibt uns nach fünf Minuten und eigenem Verkosten Recht und bietet sofort Ersatz an. Merci vielmals. Altersmilde steht einem besser als Haarausfall, Monsieur Funès.

Infos 1060 (Zehnsechzig), Barnabitengasse 5, 1060 Wien, Tel.: +43/(0)1/890 69 40. Treehaus, Schellinggasse 9, 1010 Wien, Tel.: +43/(0)699 19 85 10 05.

("Die Presse Schaufenster" vom 14.10.2022)