Eine runde Sache: Liv beim Meidlinger Markt 2

(c) beigestellt

Neubau. Schon zum zweiten Mal realisiert Liv Immobilien in Meidling ein spannendes Wohnbauprojekt.

An der Ecke Aßmayergasse/Arndtstraße im 12. Bezirk in unmittelbarer Nähe zum Meidlinger Markt entsteht das Neubauprojekt von Liv mit 49 Eigentums- und Vorsorgewohnungen. Es ist bereits das zweite Projekt des Immobilienunternehmens in dem bunten Grätzel.

Aufblühender 12. Bezirk

Kaum ein anderer Stadtteil Wiens hat sich in den vergangenen Jahren so intensiv entwickelt wie der 12. Bezirk. Der Meidlinger Markt stellt dabei einen zentralen Ort der Begegnung und des Genusses dar: Vom klassischen Gemüsestand bis zum Haubenlokal findet man hier alles. Diese bunte Mischung, die hervorragende Infrastruktur sowie die Nähe zum Zentrum und zu Naherholungsgebieten wie Schönbrunn sind klare Vorzüge des Wohnbezirks.

Runde Formen

Geplant wurde das Wohngebäude erneut mit Silberpfeil Architekten. Die Fassade präsentiert sich in dieser Zeit „voller Ecken und Kanten“ ganz bewusst mit einer Rundung. Denn runde Formen in der Architektur werden als besonders ästhetisch empfunden und verstärken das Gefühl von Harmonie und Wohlbefinden. Die schuppenartige Anordnung der Wohnungen mit Erkern und Freiflächen sorgt für vielfältige Blickachsen und in Kombination mit den bodentiefen Fenstern für eine optimale Raumbelichtung.



Eine runde Sache.

Projektschau (c) beigestellt

Projektschau (c) beigestellt

Eckdaten, Lage, Ausstattung Projektadresse:

Aßmayergasse 2, 1120 Wien

Aßmayergasse 2, 1120 Wien 49 Eigentums- und Vorsorgewohnungen

2–5 Zimmer / 41–162 m²

Alle Wohnungen mit Garten, Loggia, Balkon und/oder Terrasse

Hauseigene Tiefgarage

Geplante Fertigstellung im Frühjahr 2024