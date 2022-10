Uiguren, die China bewundern

Wir fuhren aus einer so gut wie unbewohnten kasachischen Wüste an den Fuß der Berge, ins 1500-Einwohner-Dorf Dardamty. Der „Starost“, der gewählte Dorfälteste, empfing mich spontan vor seinem selbst gebauten Haus.

Der Bericht, den UN-Sonderberichterstatterin Michelle Bachelet an ihrem letzten Arbeitstag vorstellte, prangerte Umerziehungslager und Unterdrückung von Uiguren in der chinesischen Region Xinjiang an, der UN-Menschenrechtsrat lehnte aber auf Druck Chinas ab, darüber auch nur zu debattieren. Ich fuhr Ende September an die Grenze von Xinjiang, in den „Uigurischen Bezirk“ Kasachstans, um dort mit Uiguren zu reden.

Der Sicherheitsmann eines Thermalbads machte mir den Taxler. Der Uigure war früher Polizist gewesen. Die Uiguren gelten in Kasachstan auch dank ihres Kinderreichtums als durchsetzungsstark, der Endvierziger hatte zwei erwachsene Kinder „nebenan in der Stadt“ (Almaty, 300 Kilometer) und zwei kleine „für mich“ (damit es nicht zu still wird im Haus). Über die Herkunft der Uiguren Kasachstans wusste er nichts, „mein Opa floh aus China hierher, nachdem er dort einen grausamen Beamten erschlagen hatte“.