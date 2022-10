Was rechtfertigt Tyranninnenmord?

„House of the Dragon“ auf Promo-Tour in London: Derzeit läuft auf HBO und Sky das Spin-off von „Game of Thrones“.

Ein neuer Sammelband beleuchtet die US-amerikanische Fantasyserie „Game of Thrones“ unter anderem aus historischer und rechtswissenschaftlicher Perspektive.

Sie will an der Macht bleiben, um jeden Preis. Einer der Schlüsselsätze der Königin Cersei Lennister fällt in der ersten Staffel: „When you play the Game of Thrones, you win or you die“ („Wenn man das Spiel der Throne spielt, gewinnt man oder stirbt“). Das Zitat trifft den Kern der Serie „Game of Thrones“ (GoT). Sie hat zwischen 2011 und 2019 nicht nur ein Weltpublikum in ihren Bann gezogen, sondern beschäftigt als Medienphänomen auch die Wissenschaft.

Mit dem Sammelband „Beyond the Wall“ legen die Rechtswissenschaftlerin Anna Gamper und ihr Fachkollege Thomas Müller erstmals eine breite interdisziplinäre Untersuchung von „Game of Thrones“ vor. In „Beyond the Wall“ analysieren Forschende aus (Kunst-)Geschichte, Rechts-, Literatur- und Sprachwissenschaft, aus Psychologie, Theologie, Politik und Soziologie (großteils der Uni Innsbruck) das Fantasy-Spektakel. Einen roten Faden stellt u.a. der Aspekt von Macht als zentrale handlungstreibende Kraft dar.