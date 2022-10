Eine Alhambra der Poesie

Drucken

Hauptbild • Vorderer und hinterer Vorsatz des ersten Bandes der Anthologie „Spanische und hispanoamerikanische Lyrik“: Cancionerode Stúniga. f. Ir und f. 4Ir

Die vierbändige Lyrik-Anthologie „Spanische und hispanoamerikanische Lyrik“ macht 900 Jahre Literaturgeschichte zugänglich

Es ist eine literarische Höchstleistung: Die Anthologie „Spanische und hispanoamerikanische Lyrik“ in vier Bänden umfasst 900 Jahre poetischer Kultur in spanischer Sprache, dokumentiert auf 2500 Seiten, in 800 Gedichten von 200 Autorinnen und Autoren aus 20 Ländern. 30 Übersetzerinnen und Übersetzer waren am Werk.

Es gibt Autoren, die hierzulande bekannt sind, etwa der Spanier Federico García Lorca oder der Chilene Pablo Neruda, der 1971 den Nobelpreis für Literatur erhielt. Doch die meisten Texte und ihre Verfasser werden weniger bekannt sein. Spanien ist für uns irgendwie anders. Überspitzt gesagt: Der Traum von einer Finca und der Albtraum von einem Ballermann-Delirium sind das wenig Gesicherte, was uns mit Spanien verbindet. Seriöser formuliert: Lyrik aus dem angloamerikanischen Raum, aus Frankreich und Italien sind einem näher. Vielleicht wirkt hier die fast vierzig Jahre andauernde Diktatur Francisco Francos nach. Daher sind zwei Drittel der Gedichte Neu-, ja sogar Erstübersetzungen. Das heißt aber auch: Ein überreicher Schatz an Poesie kann hier gehoben werden. Vergoldet wird das Ganze nicht nur durch äußerst umsichtige Kommentare zu den einzelnen Autorinnen und Autoren, sondern auch durch die Nachworte, die die einzelnen Epochen beschreiben und damit einem die Geschichte Spaniens und des lateinamerikanischen Raums näherbringen. Auch wer nicht Spanisch kann, wird den Sound der Gedichte im Original schätzen.