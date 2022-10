Markus Preißinger: „Im Vorarlberger Rheintal bräuchte man keine Autos“

Forschung müsse sich trauen, „out of the box“, also unkonventionell zu denken, sagt der Energieexperte Markus Preißinger von der FH Vorarlberg (FHV). Autarkie lehnt er ab: Die Energiewende brauche vernetzte Lösungen.

Die Presse: Sie leiten das Forschungszentrum Energie und sind Stiftungsprofessor für Energieeffizienz an der FHV. Wenn ich zu Ihnen nach Hause käme: Welche, vielleicht überraschenden Energiesparmaßnahmen würde ich finden?

Markus Preißinger: Sie finden auf meinen zwei Tiefgaragen-Stellplätzen kein Fahrzeug mehr – wir haben unser Auto im Februar verkauft.

Sie sind auch Kopf des vor zwei Jahren offiziell eröffneten Josef-Ressel-Zentrums für Intelligente Thermische Energiesysteme. Was macht denn Energiesysteme intelligent?

Ein intelligentes Energiesystem ist datenbasiert, zukunftsgewandt, resilient, also widerstandsfähig gegenüber äußeren Einflüssen, und es ist insbesondere nachhaltig.