Selbst Green Jobs bleiben unbesetzt

Bis 2030 soll es in Österreich zusätzlich 200.000 neue Green Jobs geben.

Green Jobs, also Berufe im Umweltsektor, in der Herstellung von Produkten, Technologien und Dienstleistungen, die Umweltschäden vermeiden und natürliche Ressourcen erhalten, sind bei jungen Menschen hoch angesehen. Das zeigte kürzlich eine Umfrage im Auftrag der Wirtschaftskammer. Ihren Angaben zufolge ist derzeit jeder 20. Job in Österreich ein Green Job, bis 2030 soll es in Österreich zusätzlich 200.000 neue Green Jobs geben.

Allerdings: Je technischer es werde, desto schwerer sei es, junge Menschen – und ganz speziell Frauen – für Green Jobs zu begeistern, ergab die Umfrage. Und zahlreiche Jobs bleiben unbesetzt. Das ist eine Erfahrung, die auch Barbara Schmidt, Generalsekretärin Oesterreichs Energie, macht. Bei aller Begeisterung für erneuerbare Energien sei es nicht trivial, junge Menschen für Green Jobs zu begeistern und in die rund 140 Mitgliedsbetriebe in der E-Wirtschaft zu lotsen. Mit etwa 20.000 Mitarbeitenden produzieren sie circa 90 Prozent des österreichischen Stroms – und davon stammen rund 75 Prozent aus erneuerbaren Quellen.

Die Aufgaben, sagt Schmidt, werden immer mehr und immer vielfältiger. Daher suche man in den unterschiedlichsten Berufsgruppen: allen voran im Bereich Elektro- und Anlagentechnik (die Zahl der Absolventen war zuletzt rückläufig), ebenso im IT- und Cybersecurity-Umfeld (zuletzt wurde in Deutschland Energieinfrastruktur der Bahn gehackt), aber auch in der Lohnverrechnung.

Und das, obwohl diese Green Jobs, wie Schmidt sagt, Antworten auf die Fragen nach dem Sinn geben, nachhaltige Aufgaben zum Inhalt haben und „den Rahmen für die Zukunft“ setzen. Um Lehrlinge, HTL-Schüler und Studierende werbe man intensiv: Beim Energie-Kongress etwa wurden exzellente Abschlussarbeiten ausgezeichnet. Verstärkt möchte Schmidt Frauen ansprechen und sie auch sichtbarer machen. Und den Wissenstransfer in den Unternehmen sicherstellen: Solang nämlich die Mitarbeitenden aus der Babyboomer-Generation noch an Bord sind. (mhk)