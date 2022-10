12.459 Neuinfektionen, Zahl der Spitalspatienten leicht gesunken

Im Krankenhaus liegen derzeit 2538 Corona-positive Personen, das sind um zwölf weniger als am Vortag. Die Sieben-Tages-Inzidenz beträgt aktuell 1029 Fälle

Die Coronawelle in Österreich dürfte weiter auf dem Rückzug sein: Für Donnerstag wurden von der Ages 12.459 neue Infektion gemeldet. Vor einer Woche waren es noch 15.099. Im Krankenhaus liegen derzeit 2538 Personen, das sind um zwölf weniger als am Vortag. Allerdings waren 17 Todesfälle zu beklagen. Die Sieben-Tages-Inzidenz beträgt 1029 Fälle auf 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner.

Mit Donnerstag gab es in Österreich 141.744 registrierte aktive Fälle, um 4202 mehr als am Tag zuvor. Innerhalb der vergangenen 24 Stunden galten am Donnerstag 8278 als wieder gesund. 121 Infizierte werden auf Intensivstationen betreut. Diese Zahl sank seit gestern um vier, ist aber innerhalb einer Woche um 23 Patienten und Patientinnen angestiegen.

Höchste Inzidenz in Oberösterreich

5.254.246 Menschen und somit 58.2 Prozent der Österreicher sind gemäß Empfehlung des Nationalen Impfgremiums (NIG) gültig geimpft. Insgesamt haben bisher 908.695 Personen eine Auffrischungsimpfung erhalten.

Das Bundesland mit der höchsten Sieben-Tages-Inzidenz ist derzeit Oberösterreich mit 1190,9, gefolgt von Kärnten (1118,6), Tirol (1094,9) und Salzburg (1088,1). Weiters folgen Niederösterreich (1047,6), das Burgenland (1038,3), die Steiermark (1006,7), Wien (873,1) und Vorarlberg (826,6).

Effektive Reproduktionszahl gesunken

Die effektive Reproduktionszahl (R-Zahl) ging gegenüber der Vorwoche (1.19) wieder leicht nach unten und lag mit 1.04 (12. Oktober) jedoch noch knapp über der kritischen Eins, wie aus dem Update der Expertinnen und Experten der Ages und der TU Graz hervorgeht. Die R-Zahl bezieht sich jeweils auf die vorangegangenen 13 Tage und besagt, wie viele weitere Menschen eine infizierte Person ansteckt.

(APA)