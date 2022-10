Teslas Batteriezellproduktion stockt aufgrund technischer Probleme

Die Umsetzung verzögere sich dem "Handelsblatt" zufolge mindestens bis 2024. Tesla war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Verfahrenstechnische Probleme bei der Batteriezellfertigung sind dem "Handelsblatt" zufolge der Grund eines vorläufigen Stopps beim Aufbau der Produktion im deutschen Tesla-Werk. Die Trockenbeschichtung von Elektroden gelinge nur in Pilotanlagen, aber nicht in Großserie, schrieb die Zeitung unter Berufung auf Experten, teils aus dem Umfeld von Tesla, am Freitag. Die Umsetzung verzögere sich mindestens bis 2024. Tesla war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Das Verfahren gilt als Hebel zu einer viel kostengünstigeren Produktion von Batteriezellen. Reuters hatte Anfang September berichtet, dass Tesla Schwierigkeiten hat, die neue, nicht erprobte Technologie in Massenproduktion einzusetzen. Experten stellten infrage, ob die Einführung bis Ende dieses Jahres gelingen würde, wie es Tesla-Chef Elon Musk im August in Aussicht gestellt hatte.

