Austria sucht nach Antworten Rapid fand einen Wahltermin

Fußball. FAK verpasst einen Punkt, SCR hat zwei Listen.

Wien. Vier Minuten fehlten Austria in der Conference League auf einen Punkt gegen Villarreal. Das 0:1 ist aber ein Achtungserfolg, auch in Anbetracht der Umstände. Mittwochabend war Muharem Husković, 19, in einen schweren Autounfall verwickelt. Der Stürmer liegt nun auf der Intensivstation der Landesklinik Baden. Er wurde operiert, ist mittlerweile ansprechbar – wird dort aber einige Tage bleiben müssen.

Die Mannschaft steckte den nächsten Schicksalsschlag (Georg Teigl, der seine Zunge verschluckte, Ziad El Sheiwi, der sich beim Comeback das Kreuzband riss) weg. Bis Sonntag (17) ist Regeneration angesagt. Dann sucht man gegen Salzburg neue Antworten.

Wrabetz oder Singer

Rapids Wahlkomitee hat zuletzt Hearings mit vier Präsidiumskandidaten abgehalten. Bei manchen soll es lauter, bei anderen intensiver zur Sache gegangen sein. Bei zwei Anwärtern war danach Endstation. Man fand in den Eckpunkten Entwicklung, Wirtschaft, Stärken und Kompetenzen der Teams, Vereinskultur oder gesellschaftliche Positionierung keinen Konsens. 300 Fragen von Vereinsmitgliedern wurden vorgelegt, man wollte „ein faires, qualifiziertes und nachvollziehbares Bewertungsverfahren“ durchziehen, stand in der Klubaussendung.

Übrig blieben nur noch zwei Listen, die ohnehin vorab favorisiert waren. Stefan Singer (mit Christoph Neumayer, Manfred Hofmann, Michael Hatz, Nadine Prohaska und Stefan Kjaer) und Alexander Wrabetz (mit Steffen Hofmann, Christian Podoschek, Michael Tojner, Nurten Yilmaz). Die Entscheidung über den Wahlvorschlag an die Hauptversammlung ergeht am 4. November. Gewählt wird am 26. November im Allianz-Stadion. (fin)





12. Runde, heute: Klagenfurt – Lask, Ried – Rapid, WSG – Lustenau (je 17 Uhr). Sonntag: Sturm Graz – WAC, Altach – Hartberg (je 14.30), Austria – Salzburg (17 Uhr, live, Sky).

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.10.2022)