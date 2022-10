Handball: Gegen die Ukraine, mit der Ukraine

Österreichs Handball-Nationalteam trifft in der laufenden EM-Qualifikation unter anderem auf die Ukraine. Für Kapitän Mykola Bilyk haben diese beiden Spiele eine spezielle Note.

Wien. Handball in Österreich ist ein saisonales Phänomen. Spielt das Nationalteam der Männer etwa bei einem Großereignis mit, dann weckt es Interesse. Bei der Heim-Europameisterschaft im Jänner 2020 fluteten bei den Spielen der ÖHB-Auswahl, die sensationell Platz acht belegte, bis zu 10.000 Besucher die Wiener Stadthalle.

Derartige Veranstaltungen laden dazu ein, sich in die Auslage zu werfen und Werbung für einen Sport zu betreiben, der hierzulande allzu oft ein Schattendasein fristet. Insofern spielte es den Handballern eben nicht in die Karten, dass die diesjährige EM in Bratislava in einem gefühlten Desaster endete. Und Platz 20 war nur der erste von zwei Rückschlägen im laufenden Jahr. Im April verlor die Mannschaft von Teamchef Aleš Pajovič gegen Island das Play-off zur WM 2023. Damit wird Österreich nächstes Jahr erstmals seit 2017 bei einer Endrunde fehlen.