Von tierischen Wettrennen und düsteren Zirkusclowns

Neue Spiele. Der Brettspielmarkt ist groß – ein kleines Best-of.

Wien. Jedes Jahr erscheinen auf dem deutschsprachigen Markt Hunderte neue Brettspiele. Den Überblick verliert man da leicht: drei Empfehlungen, die man etwa beim Spielefest ausprobieren kann.



Für Familien. „Mit Quacks & Co. nach Quedlingburg“ (Schmidt Spiele) heißt das neue Spiel des Wiener Autors Wolfgang Warsch: eine kindgerechte und liebevoll gestaltete Variante seines „Die Quacksalber von Quedlinburg“. In dem Ableger, der heuer von der Jury des „Österreichischen Spielepreises“ ausgezeichnet wurde, liefern sich die Spieler ein tierisches Wettrennen, bei dem man neben Glück auch taktisches Geschick braucht. Ein gutes Spiel für alle, die ihre Kinder in etwas komplexere Spielverläufe einführen wollen. Ab sechs Jahren.

Für Partys. In „Dreadful Circus“ (Pegasus), einem ungewöhnlich (und ein wenig düster) gestalteten Auktionsspiel, versuchen die Teilnehmer, die besten Attraktionen für ihren Zirkus von ihren Mitspielern zu ersteigern: ein ideales Partyspiel – vorausgesetzt, die Mitspieler sind kommunikativ und bluffen gern. Ab 14 Jahren.



Für Gemütliche. Ein hübsch gestaltetes Legespiel mit recht einfachen Regeln, das durch immer neue Herausforderungen aber nicht langweilig wird – und auch nicht allzu lang dauert: „Cascadia“ (Kosmos) wurde als „Spiel des Jahres 2022“ prämiert. Ab zehn Jahren. (mpm)

