Thiem in Gijon: Das Comeback eines Hartplatzkönners

Dominic Thiem bestreitet in Gijon sein erstes Hartplatz-Halbfinale seit November 2020. Mit Andrej Rublew wartet nun eine echte Standortbestimmung.

Gegen Ende der Saison könnte nun also doch alles ganz schnell gehen. Denn Dominic Thiem fehlen zum ausgerufenen Ziel, noch vor dem Jahreswechsel die Rückkehr in die Top 100 zu bewerkstelligen, nur noch zwei Siege in Gijón. Beim ATP-250-Turnier steht Thiem nach einem 6:4, 6:3 gegen den Argentinier Francisco Cerúndolo im Halbfinale. Der Einzug in die Top 140 ist damit Gewissheit. Erreicht der 29-Jährige heute (live auf Sky) das Endspiel, knackt er die Top 120. Bei einem Turniersieg würde er sich um Platz 93 einpendeln.

Beim ehemaligen Weltranglistendritten scheinen die kleinen Räder des eigenen Spiels jedenfalls immer besser ineinanderzugreifen. Die schlimmste Verunsicherung auf der Vorhandseite scheint beseitigt. Und mit der Rückhand schlug Thiem gegen Cerúndolo selbst aus der Platzmitte sehenswerte Winnerschläge, obwohl sich doch gar keine wirklichen Winkel dafür anboten.