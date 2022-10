Albertina: So abstrakt sieht die Freiheit aus

Spektakulär verklammert die Schau „Ways of Freedom“ den amerikanischen abstrakten Expressionismus mit der frühen österreichischen Abstraktion der Fünfziger-, Sechzigerjahre. Große Formate haben hier diesmal auch großen Sinn.

Eigentlich möchte man nicht weiter gehen. Der erste kleine Raum links in der neuen Albertina-Modern-Ausstellung reicht, um glücklich zu werden. Lebt man denn in Österreich und hat das Pech, den abstrakten Expressionismus zu lieben. Fast keines der unbezahlbaren frühen Werke dieser alles um- und überwälzenden US-Kunstrichtung der Nachkriegszeit findet sich in unseren Museen wieder. Der erste kleine Raum links darf daher getrost als Kapelle bezeichnet werden – mit einem Dutzend Bilder des First Couple des abstrakten Expressionismus, Jackson Pollock und Lee Krasner.

Sie arbeiteten parallel in ihrem Haus in den Hamptons, er schwerer Alkoholiker mit nur fünf Jahren (1947–51) voller Kraft für seine „Drippings“, diesen mit Autolack, Emaille, Sand, Ölfarbe etc. betropften Leinwänden, die vor ihm am Boden lagen. Um sie tanzte, performte er mit farbtriefenden Kübeln und Pinseln. Alles vordergründig Kontrollierte, Abbildhafte über Bord werfend. Krasner überlebte den 1956 Verunfallten, zeitlebens schon Mythologisierten um 30 Jahre. Als „Witwe“. Was für ein Unrecht! Stand sie Pollock künstlerisch um nichts nach. Auch hier kann man das spüren. Großartig ihre Collagen aus Leinwandfetzen, darunter auch von Pollock betropfte (s. Abb.).