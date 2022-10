Polaschek: „Forderungen zu kurzfristig“

Bildungsminister weist Uniko-Vorwürfe zurück.

Wien. Es sei verfehlt, mit Horrorszenarien zu arbeiten. Mit diesen Worten wehrte sich am Donnerstagabend Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) gegen die jüngste Kritik am Uni-Budget. Sabine Seidler, Präsidentin der Universitätenkonferenz (Uniko), hatte am Mittwoch angesichts der präsentierten Budgetzahlen von einem „schwarzen Tag“ für die Unis gesprochen und vor den Folgen für den akademischen Nachwuchs gewarnt: Man stehe vor der Entscheidung, Energiepreise und Mieten oder Personalkosten zu bezahlen; beides werde sich nicht ausgehen.

Das ärgert den Minister. Immerhin sei es gelungen, für die Universitäten für die nächsten zwei Jahre 500 Millionen Euro zu bekommen. Das sei „kein schwarzer Tag, sondern ein schöner Erfolg“, so Polaschek. Die Universitäten seien mit ihren neuen Forderungen – und einem daraus resultierenden Mehrbedarf von 1,2 Mrd. Euro bis 2024 – erst vor rund drei Wochen an das Ministerium herangetreten. Ausgangspunkt bei den Budgetgesprächen seien die von den Universitäten im Frühjahr berechneten Mehrkosten von 475 Mio. Euro gewesen.

Hörsäle besser auslasten

Polaschek fordert die Unis nun auf, ihren Beitrag zu leisten. Sie sollten etwa überlegen, wo man Energie einsparen könnte. Der Bildungsminister schlägt beispielsweise vor, die Hörsaalauslastung zu optimieren. Distance Learning sei aber keine Option: Man werde alles daransetzen, dass die Studierenden weiter an den Unis sein können.

Polaschek verwies zudem auf die Perspektive für die Forschung. Das Budget für den sogenannten Forschungs-, Technologie- und Innovationspakt (FTI) beträgt nun 2,586 Mrd. Euro für die Jahre 2024–2026 – und damit 34 Prozent mehr als im derzeit gültigen FTI-Pakt (2021–2023). Wie genau sie verteilt werden, wird aber noch verhandelt.

(APA/gral)