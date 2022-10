Hagrid-Darsteller Robbie Coltrane ist tot

(c) imago images / United Archives (United Archives / kpa Publicity via www.imago-images.de)

Als Halbriese Hagrid polterte er liebenswürdig durch alle Filme der „Harry Potter"-Reihe. Er spielte aber auch bei zwei Bond-Filmen mit.

Durch seine Rolle als Wildhüter und Halbriese Rubeus Hagrid wurde er weltweit bekannt: Der britische Schauspieler Robbie Coltrane starb am Freitag im Alter von 72 Jahren. „Robbie wird wahrscheinlich für die kommenden Jahrzehnte am besten als Hagrid in Erinnerung bleiben … eine Rolle, die Kindern und Erwachsenen gleichermaßen Freude bereitete und über 20 Jahre lang jede Woche einen Strom von Fanbriefen auslöste“, zitierte die BBC seinen Agenten.

Der gebürtige Schotte Coltrane begann als Stand-up-Comedian in Clubs, war später Bühnenschauspieler und spielte dann auch in mehreren TV-Produktionen und Filmen. In den 90ern verkörperte er in der Krimiserie „Für alle Fälle Fitz“ die Titelrolle des Kriminalpsychologen. Nach dem Erfolg mit der Serie wurden auch seine Kinorollen bedeutender. 1995 war er in dem James-Bond-Film „GoldenEye" als ehemaliger KGB-Agent Valentin Dimitrovich Zukovsky zu sehen - und 1999 gleich noch einmal in „Die Welt ist nicht genug".

Ideal verkörperte er den grobschlächtigen Halbriesen Hagrid in der „Harry Potter"-Reihe: Laut polternd sah man ihn dort, aber auch zart liebend. Und immer mit recht seltsamen Tieren im Gespann. Wer wäre nicht gern in seinem Häuschen am Waldesrand gesessen.

