Die Liebe ist ein Abenteuer

Hervé Le Tellier unterhält in „Ich verliebe mich so leicht“ mit klugen Gedanken, die Handlung ist hier eher Nebensache.

Hervé Le Tellier hat ein Faible für Kapriolen, sowohl die des Verstandes als auch die des Herzens. Erstere hat er in seinem Erfolgsroman „Die Anomalie“ ausgelebt, in dem ein Flugzeug samt Passagieren zweimal landet und sich somit „verdoppelt“, mit schwindelerregenden Konsequenzen. In der Novelle „Ich verliebe mich so leicht“ lässt Le Tellier die Gefühle Purzelbäume schlagen, und zwar die eines hoffnungslos verliebten Mannes, der seiner jüngeren Geliebten in ihr Heimatland, Schottland, nachreist, obwohl er ahnt, dass sie von dieser Überraschung nicht begeistert sein wird.