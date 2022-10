Es gibt einen Rat, den man angesichts der anhaltend unruhigen Börsen beherzigen sollten - und es gibt drei Aktien, um die man als risikoferner Anleger nicht umhinkommt.

Wer meint, die anderen wissen immer alles besser und ohnehin schon, wohin die Reise geht, wurde spätestens am Donnerstag eines Besseren belehrt. Als da nämlich bekannt wurde, dass die US-Inflationsrate im September bei 8,2 Prozent und damit über den Markterwartungen lag und die Kerninflation von 6,3 auf 6,6 Prozent stieg und damit sogar einen 40-jährigen Höchststand markierte, tauchten die europäischen und die US-Indizes zwar ab. Aber es dauerte keine paar Stunden, damit die US-Werte wie aus dem Nichts eine Erholungsrallye starteten und auch die europäischen Werte mit nach oben zogen.

„Die Deutung der US-Inflationsdaten hat sich im Verlauf des Handels deutlich verändert“, erklärte da ein deutscher Portfoliomanager gegenüber der Deutschen Nachrichtenagentur etwas simpel: „Aus dem anfänglichen Schock über das Verfehlen der Konsensschätzung wurde schließlich doch Freude über die rückläufige Inflationsrate“. Tatsächlich ist sie tendenziell rückläufig, hat sie doch im August 8,3 Prozent betragen. Und da ist es wohl mit den Anlegern durchgegangen, weil sie hoffen, dass die heurige Ausverkaufswelle ihren Boden gefunden hat.

Die Lehre daraus? Die Märkte sind unberechenbar, eine Tendenz lässt sich nach wie vor nicht erkennen. Wäre auch ein Wunder. Denn was an Belastungsfaktoren da war, ist über Nacht nicht weg. Neben der Inflation und der Energiekrise die Ungewissheit, wie tief die vielerorts prognostizierte Rezession ausfallen wird und wie sich die Notenbanken verhalten werden. Dazu der Ukraine-Krieg, wo aus Moskau zwar vermehrt Bereitschaft zu Verhandlungen signalisiert wird, aber eben nicht nur. Und die Konjunktur in China lässt halt auch zu wünschen übrig. Man sollte sich keine Illusion machen: Wir befinden uns in einer „Polykrise“, wie das Bankhaus Spängler das in ihrem Kapitalmarktausblick formuliert. Und man ist gut beraten, sich auf weitere Turbulenzen einzustellen. Die folgten übrigens schon am Freitag auf die Donnerstagsrallye, indem die US-Börsen im späten Handel plötzlich tief absackten.

Dem Rat, den Spängler Asset Manager Markus Dürnberger den Anlegern jetzt gibt, kann man nur vollinhaltlich zustimmen: „Wichtig ist sicher ein langfristiger Veranlagungshorizont, eine breite Diversifikation, immer etwas Cash für weitere Nachkäufe auf der Seite zu lassen und natürlich: Auch bei Volatilität nicht die Nerven verlieren“.

Es sollte den Nerven auch guttun, wenn man allmählich Aktien studiert, die man einem hoffentlich breit diversifizierten Portfolio ohne Zeitdruck schon jetzt oder doch beizeiten, wenn auch die großen Player wieder an die Börse zurückkommen, hinzufügt. Die Zeit, zuzukaufen ist vielleicht noch nicht ganz da, und auch stärkere Rückschläge sind noch möglich. Aber, auch das muss man sagen, es gab auch schon viele, eindeutig schlechtere Zeiten, um zumindest eine Shortlist von Kandidaten zu erstellen – und sei es nur von solchen, die ohne viel Risiko durch ihre langfristige Robustheit bestechen. Wer aber sollte unbedingt auf diese Liste kommen?